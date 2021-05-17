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03:17 (мск), источник: Известия

В России предложили запретить перевалку грузов в открытом море

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета перевалки грузов с судна на судно в открытых водах, сказано в протоколе их совместного заседания от 12 апреля. С документом ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Минтранс разработал законопроект по запрету перевалки опасных и вредных веществ. В материалах к заседанию комиссий указано, что закон может вступить в силу уже в 2021 году. В Госсовете указанную инициативу поддержали и предложили расширить запрет и на другие грузы.

«Рекомендовать правительству наряду с ограничением (или запретом) на осуществление операций по выгрузке (погрузке) опасных и вредных веществ с судна на судно за границами морских портов, предусмотренного с момента вступления законопроекта в силу, введение ограничения (или запрета) осуществления таких операций в отношении прочих грузов начиная с 1 марта 2025 года», — сказано в документе.

Правительство работает над проектом закона о запрете перевалки грузов загрязняющих веществ с судна на судно по поручению президента, уточнила «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

«Такая бесконтрольная перевалка, которая зачастую становится причиной нанесения вреда морской среде — давно назревшая проблема. Согласно законопроекту, перечень таких веществ будет установлен отдельно правительством. Но уже сейчас можно говорить о нефти и нефтепродуктах и ядохимикатах. Новое регулирование позволит серьезным образом повлиять на экологическую ситуацию водных объектов, защитить окружающую среду», — заявила она.

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