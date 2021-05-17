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05:28 (мск), источник: Известия

Банки запустят сервис для снятия денег с чужой карты через QR

С 2022 года сразу в четырех банках станет доступна функция по снятию наличных денег с чужой карты в банкомате. Новая система позволит сгенерировать QR-код в мобильном приложении на получение определенной суммы, переслать знакомому в любом мессенджере, а получатель сможет забрать средства в любом банкомате организации, даже не являясь клиентом банка. Таким же образом получится и пополнить счет.

Источник: Известия

Этот сервис в следующем году запустят в «Открытии», СКБ-банке и УБРиР, тестировать функцию планируют и в ВТБ. Сейчас подобная система есть только у «Тинькофф». В месяц по ней совершается порядка 40 тыс. операций на сумму около 3,5 млрд рублей.

Такая система расширит возможности получения денег теми, у кого нет банковских карт, а также позволит снимать наличные полностью бесконтактно, рассказал директор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Ельцев. Однако, по его мнению, этот сервис также несет дополнительные риски: например, вероятность передачи QR-кода злоумышленникам или различные варианты телефонного мошенничества.

С этим согласен руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он видит три основные риска сервиса: перехват QR-кода при пересылке, присутствие злоумышленника в банке, который может сгенерировать ключ и передать его третьему лицу и подбор кода.

Разумными ограничениями в подобной системе было бы уменьшение «жизни» QR до пары часов и установка максимально возможной суммы для снятия не выше нескольких десятков тысяч рублей, считает эксперт.

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