05:28 (мск), источник: Известия
Банки запустят сервис для снятия денег с чужой карты через QR
С 2022 года сразу в четырех банках станет доступна функция по снятию наличных денег с чужой карты в банкомате. Новая система позволит сгенерировать
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Этот сервис в следующем году запустят в «Открытии»,
Такая система расширит возможности получения денег теми, у кого нет банковских карт, а также позволит снимать наличные полностью бесконтактно, рассказал директор департамента технологического развития
С этим согласен руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он видит три основные риска сервиса: перехват
Разумными ограничениями в подобной системе было бы уменьшение «жизни» QR до пары часов и установка максимально возможной суммы для снятия не выше нескольких десятков тысяч рублей, считает эксперт.