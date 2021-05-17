В России могут увеличиться цены на сахар

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге в этом году может начаться не в июле, а ближе к концу августа. Это приведет к отсрочке запуска заводов в период пикового спроса на сахар.
Собеседник «Ъ» в крупном производителе добавляет, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены ОЗК «выглядят не очень привлекательно». По его словам, регулятор мог бы разрешить продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене.
В целом, отмечает собеседник «Ъ», уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся.
1 июня истекает срок действия соглашения производителей и ритейлеров о фиксации отпускной стоимости сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, розничной — 46 руб. за 1 кг. Минэкономики заявляло, что не планирует продлевать соглашение.