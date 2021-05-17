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09:33 (мск), источник: Известия

ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей. Об этом ФАС сообщила в понедельник, 17 мая.

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Источник: РИА "Новости"

«Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину “Спутник Лайт”. Она составит 342,36 руб. без НДС за дозу», — уточняется в сообщении.

Также в ФАС отметили, что после регистрации цены препарат поступит в гражданский оборот.

«Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Спутника V. Она станет четвертой российской вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

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«Спутник Лайт» зарегистрировали в России 6 мая, препарат разработали в Центре имени Гамалеи. В РФ вакцину могут производить восемь заводов, в их числе — компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», Центр имени Гамалеи.

Клинические испытания «Спутника Лайт» начались в феврале. Препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет на срок до двух лет.

На сегодняшний день в России зарегистрированы вакцины от COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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