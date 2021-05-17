Биткоин опустился ниже $45 тысяч после намёка Маска

О том, что Tesla может продать биткоины, Илон Маск намекнул в своём твиттере. Один из пользователей предположил, что в следующем квартале держатели биткоина могут оказаться разочарованными, узнав, что Tesla избавилась от своих криптоактивов. Миллиардер в ответ написал: «Действительно». Позже Маск уточнил, что пока Tesla не продала ни одного биткоина, однако инвесторы посчитали его послание предупреждением.
Сразу после этого цена криптовалюты, в которую производитель электрокаров Tesla вложил более $1,5 млрд, начала снижаться. За последние сутки биткоин торговался в пределах от $43 167 до $46 545, максимальное падение составило 10,38%, подсчитал Bloomberg.
В результате рыночная капитализация биткоина сократилась до $823,8 млрд (40,11% общей стоимости всех криптовалют). По сравнению с пиком стоимость уменьшилась на $300 млрд.
Это уже второй удар по биткоину от Илона Маска за последнюю неделю.
Цифровая валюта начала снижение, когда Tesla прекратила принимать её в качестве оплаты за свои электрокары. Маск объяснил решение «неэкологичностью» биткоина, для майнинга которого используется много электроэнергии, в том числе производимой с помощью ископаемого топлива. Миллиардер заявил, что компания планирует держать и не продавать свои биткоины и будет применять их для транзакций, только когда для добычи будет использоваться более устойчивая энергетика.
В 2020 году Маск, напротив, неоднократно провоцировал рост криптовалют. В феврале 2021-го Tesla отчиталась о покупке биткоинов на сумму $1,5 млрд. В течение квартала продажи растущей цифровой монеты принесли компании прибыль в размере $101 млн.