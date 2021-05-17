17:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Зампред ЦБ заявила об исторически высоком уровне долговой нагрузки физлиц
Долговая нагрузка населения находится на исторически высоком уровне,
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«Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам», — сказала первый зампред Банка России (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что в этом году наблюдается достаточно быстрый рост долговой нагрузки физлиц.
23 апреля ЦБ объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавочных коэффициентов по потребительским ссудам. Это должно охладить интерес банков к необеспеченному кредитованию. Сегодня для кредитов со ставкой до 15% при ПДН до 50% от уровня доходов заемщика надбавка отсутствует, а при ставке от 15% до 20% она равняется 0,2.
Напомним, в марте россияне взяли в кредит рекордную сумму. По данным «Эквифакса», объем потребительских займов за месяц достиг 340 млрд руб.