Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
17:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Зампред ЦБ заявила об исторически высоком уровне долговой нагрузки физлиц

Долговая нагрузка населения находится на исторически высоком уровне, кое-где можно говорить о «пузырях», заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Выступая в Госдуме, она сообщила, что если в прошлом году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема долговой нагрузки граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам», — сказала первый зампред Банка России (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что в этом году наблюдается достаточно быстрый рост долговой нагрузки физлиц.

23 апреля ЦБ объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавочных коэффициентов по потребительским ссудам. Это должно охладить интерес банков к необеспеченному кредитованию. Сегодня для кредитов со ставкой до 15% при ПДН до 50% от уровня доходов заемщика надбавка отсутствует, а при ставке от 15% до 20% она равняется 0,2.

Напомним, в марте россияне взяли в кредит рекордную сумму. По данным «Эквифакса», объем потребительских займов за месяц достиг 340 млрд руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
Саммит Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Уголовное дело в отношении Михаила Меня прекращено
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве (фото)
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
В сети обсуждают появление розового iPhone. Нереальный цвет Слух или правда?
Новости партнеров
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Почему дома будущего будут окружены водой
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 625
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 494
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь