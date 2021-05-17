Размер ипотечного кредита достиг почти семи годовых зарплат среднего заемщика

Среднему россиянину для того, чтобы заработать сумму ипотечного кредита, придется сегодня работать на два года и два месяца дольше, чем в кризисном 2015 году, говорится в исследовании ЦИАН.
В валютный кризис шесть лет назад средний размер ипотеки составлял меньше пяти годовых зарплат среднего российского заемщика, отмечается в исследовании.
Сегодня же, несмотря на низкие ставки, среднему заемщику придется работать 6 лет 11 месяцев, чтобы заработать сумму, сопоставимую с размером кредита. Год назад средний ипотечный кредит был сопоставим с зарплатой за 5 лет 10 месяцев, указывает ЦИАН.
Аналитики компании подсчитали, что с 2015 по 2019 год количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита росло минимальными темпами: прирост за этот период составил семь месяцев (с 57 до 64 месяцев). Но затем темпы существенно увеличились: год назад средний по России размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 70 месяцев, а теперь равняется заработку за 83 месяца.
В отдельных регионах этот показатель отличается: минимальное количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита отмечено на Чукотке (37 месяцев), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 48 месяцев). Это объясняется высокой минимальной средней зарплатой в этих регионах, отмечает ЦИАН. Самые большие кредиты относительно средних зарплат берут жители Ингушетии и Чечни: на выплату долга жителям этих регионов придется работать больше 23 лет (283 месяца) и 16 лет (200 месяцев) соответственно.
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В Москве и Петербурге средний ипотечный кредит составляет чуть менее шести лет: 71 и 69 месяцев соответственно.
ЦИАН объясняет резкое увеличение количества зарплат, необходимых для выплаты кредита, тем, что рост доходов населения не поспевает за подорожанием жилья на фоне льготной ипотеки.
В результате заемщики вынуждены занимать больше денег на больший срок: средний размер ипотечного займа на первичном рынке, где действует льготное кредитование под 6,5% и ниже, вырос за год на 19% и в первом квартале 2021 года составил 3,68 млн рублей.
Годом ранее, когда ипотека выдавалась под 8−9% годовых, он равнялся 3,08 млн рублей. Сейчас с учетом процентов выплата платежей по средней ипотеке растягивается на 20 лет и 4 месяца, тогда как в 2020-м средний срок займа равнялся 19 годам, отмечают авторы исследования.
«Казалось бы, что при двух работающих в семье накопить недостающую сумму на квартиру в течение семи лет — это реальный расклад. Однако большинство россиян все же предпочитают брать кредит сроком в три раза больше — на 20 лет, а не копить самостоятельно», — отметил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Он объяснил, что ипотека стала инструментом для фиксации роста цен, поскольку жилье дорожает быстрее накоплений и стратегия отказа от кредита становится неэффективной почти в трети крупных городов. Однако после завершения программы льготного кредитования россияне вернутся к накоплениям, поскольку рост ключевой ставки повышает востребованность вкладов и доходность по ним, считает Попов.