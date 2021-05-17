Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
18:57 (мск), источник: Forbes

Размер ипотечного кредита достиг почти семи годовых зарплат среднего заемщика

Среднему россиянину сегодня придется работать почти семь лет, чтобы заработать сумму, сопоставимую с размером ипотеки. Во время предыдущего кризиса на это требовалось меньше пяти лет. Заемщики теперь занимают больше денег на больший срок, поскольку рост зарплат не поспевает за подорожанием жилья, объясняют аналитики.

Источник: Агентство «Москва»

Среднему россиянину для того, чтобы заработать сумму ипотечного кредита, придется сегодня работать на два года и два месяца дольше, чем в кризисном 2015 году, говорится в исследовании ЦИАН.

В валютный кризис шесть лет назад средний размер ипотеки составлял меньше пяти годовых зарплат среднего российского заемщика, отмечается в исследовании.

Сегодня же, несмотря на низкие ставки, среднему заемщику придется работать 6 лет 11 месяцев, чтобы заработать сумму, сопоставимую с размером кредита. Год назад средний ипотечный кредит был сопоставим с зарплатой за 5 лет 10 месяцев, указывает ЦИАН.

Аналитики компании подсчитали, что с 2015 по 2019 год количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита росло минимальными темпами: прирост за этот период составил семь месяцев (с 57 до 64 месяцев). Но затем темпы существенно увеличились: год назад средний по России размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 70 месяцев, а теперь равняется заработку за 83 месяца.

В отдельных регионах этот показатель отличается: минимальное количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита отмечено на Чукотке (37 месяцев), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 48 месяцев). Это объясняется высокой минимальной средней зарплатой в этих регионах, отмечает ЦИАН. Самые большие кредиты относительно средних зарплат берут жители Ингушетии и Чечни: на выплату долга жителям этих регионов придется работать больше 23 лет (283 месяца) и 16 лет (200 месяцев) соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Москве и Петербурге средний ипотечный кредит составляет чуть менее шести лет: 71 и 69 месяцев соответственно.
Статьи
Как взять ипотеку с плохой кредитной историей: что нужно знать, чтобы получить новый заем в банке

ЦИАН объясняет резкое увеличение количества зарплат, необходимых для выплаты кредита, тем, что рост доходов населения не поспевает за подорожанием жилья на фоне льготной ипотеки.

В результате заемщики вынуждены занимать больше денег на больший срок: средний размер ипотечного займа на первичном рынке, где действует льготное кредитование под 6,5% и ниже, вырос за год на 19% и в первом квартале 2021 года составил 3,68 млн рублей.

Годом ранее, когда ипотека выдавалась под 8−9% годовых, он равнялся 3,08 млн рублей. Сейчас с учетом процентов выплата платежей по средней ипотеке растягивается на 20 лет и 4 месяца, тогда как в 2020-м средний срок займа равнялся 19 годам, отмечают авторы исследования.

«Казалось бы, что при двух работающих в семье накопить недостающую сумму на квартиру в течение семи лет — это реальный расклад. Однако большинство россиян все же предпочитают брать кредит сроком в три раза больше — на 20 лет, а не копить самостоятельно», — отметил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он объяснил, что ипотека стала инструментом для фиксации роста цен, поскольку жилье дорожает быстрее накоплений и стратегия отказа от кредита становится неэффективной почти в трети крупных городов. Однако после завершения программы льготного кредитования россияне вернутся к накоплениям, поскольку рост ключевой ставки повышает востребованность вкладов и доходность по ним, считает Попов.

Андрей Злобин

 Как поклонники мема про сиба-ину создали народную криптовалюту Dogecoin и в чем опасность ее роста
Список без кольца: 17 российских миллиардеров-холостяков
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
СМИ: Гейтса попросили уйти из Microsoft из-за служебных романов
Рамзан Кадыров объяснил свое высказывание о Хабибе Нурмагомедове
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
ВОЗ: длинные рабочие дни убивают сотни тысяч человек в год
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч солдат
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
"Мусор, бомжи и вонь": теннисистка РФ — о впечатлениях от США
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь