Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня

Реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня с 2009 года, поскольку коронавирус усилил давление на стагнирующую экономику. Об этом говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

Источник: AP 2021

Доходы семей снизились почти на пять процентов в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Эксперты ожидают волну банкротств в ближайшее время. Они также отмечают, что благодаря выплатам от государства, в стране не произошел всплеск бедности .

Однако большая часть вспомогательных выплат была единовременной, поэтому ожидается, что их экономическое воздействие будет кратковременным, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в McDonald’s США превысила доходы большинства россиян. Самый низкооплачиваемый работник McDonald’s при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3 процента населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

В 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Израиль атаковал дома командиров ХАМАС
Агутин поделился секретами семейного счастья с Варум
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
Саммит Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Уголовное дело в отношении Михаила Меня прекращено
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве (фото)
Здоровье
Названа группа крови, защищающая от ковида Шансы заразиться коронавирусной инфекцией во многом зависят от того, какой вариант гена, определяющего группу крови, вам достался.
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 625
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 494
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь