Рубль подешевел по отношению к иностранным валютам вслед за нефтью

После небольшого укрепления на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро вслед за котировками нефти, которые снижаются на опасениях увеличения экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США. Кроме того, продолжаются переговоры по иранской ядерной программе. Их исход пока остается неопределенным.
По данным Мосбиржи, курс доллара в начале торгов опустился ниже 74 рублей. Евро стоил меньше 90 рублей. Баррель Brent 17 мая повысился до 69 долларов. Его рублевая цена колеблется ниже уровня 5,1 тысячи за баррель — почти максимум за несколько лет.
Что еще влияет на курс валют?
«По-прежнему главный фактор для рубля — это ожидание политических новостей. В ближайшее время между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном должна быть подтверждена встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в июне. Это то, что может оказать влияние на рубль. Наверное, она состоится. Можно ожидать положительных новостей, которые приведут к укреплению рубля. С другой стороны, 2 июня должны быть объявлены санкции по применению химоружия. Получается, что они должны быть объявлены до того, как состоится встреча Путина с Байденом. Эта коллизия, может быть, будет разрешена на встрече рангом ниже, но пока непонятно как, потому что по закону санкции должны быть до 2 июня».
Между ужесточением, очередным витком санкций или же некоторым смягчением взаимных отношений между Россией и США, я думаю, что это основной фактор неопределенности, который может воздействовать на рубль.
«В отсутствие новостей рубль на фоне других валют выглядит неплохо, но, к сожалению, политический фактор надежно связан с рублем, и удалить его нельзя. Из позитивного для рубля: ждем налоговых выплат, обычно экспортеры могут продавать под налоги. С другой стороны, это уравновешивается тем, что начинается сезон выплат дивидендов, и они частично конвертируют валюту. Мы помним, что в 2020 году это было одним из важных факторов, который увеличил спрос на иностранную валюту и приводил к падению рубля в течение лета. Сейчас разнонаправленные факторы, не очень активная торговля. После того, как рубль пытался вырасти, он вернулся на уровень выше 74 долларов. Сейчас положение неясно, потому что остальные валюты тоже ведут себя достаточно спокойно. Мы будем в ожидании политической повестки».
Как отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург», рубль сохраняет небольшой потенциал укрепления, но в ближайшие дни курс вряд ли опустится ниже 73,5 рубля за 1 доллар.