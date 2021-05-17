Финляндия сократила закупки российской нефти на фоне перехода к зеленой энергетике

В первом квартале 2021 года импорт российской нефти в страну сократился на 25% в годовом выражении и составил 2,1 млн тонн, приводит агентство данные Refinitiv Eikon. В апреле закупки упали до 0,4 млн тонн, что на 63% меньше показателя за аналогичный период 2020 года (1,1 млн тонн).
Главный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil до последнего времени закупает сырье преимущественно из России, пользуясь удачным логистическим расположением балтийских портов страны, отмечает Reuters. Однако в будущем компания намерена переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.
Еще в марте переработчик преобразовал один из своих заводов в городе Наантали в хранилище и закрыл на капитальный ремонт предприятие в Порвоо. Последнее в будущем будет в том числе заниматься переработкой возобновляемого сырья.
Вице-президент Neste Oil по нефтепродуктам Марко Пеккола в разговоре с Reuters подтвердил, что в 2021 году компания закупит меньше нефти в связи с крупным переоборудованием НПЗ Порвоо.
Как отмечает агентство, Финляндия была крупным покупателем российской нефти. Снижение спроса со стороны североевропейского государства может сказаться на стоимости Urals, считают трейдеры. «Изменения не будут моментальными, но некоторые заметны уже сейчас», — заявил Reuters один из собеседников.