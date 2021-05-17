«Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию в июне

В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на месяц, поскольку срок уже принятых истекает 1 июня.
«Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
«Как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — пояснил он.
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой ранее сообщили, что после переговоров с представителями Турции было принято решение отправить туда для оценки ситуации российскую делегацию.
«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.
«Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», — приводят слова Догузовой в секретариате.
В Турции с 29 апреля был введен жесткий локдаун в связи с резким ростом числа заражения коронавирусом. 17 мая президент Реджеп Эрдоган объявил, что властям удалось взять эпидемическую ситуацию в стране под контроль. С этого дня в стране началось постепенное ослабление карантинного режима.