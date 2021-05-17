Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
15Праздничный салют в честь Дня Победы
22:05 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию в июне

«Аэрофлот» прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов. Ранее источник РБК на туристическом рынке сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. «В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией с 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата», — говорилось в ней.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на месяц, поскольку срок уже принятых истекает 1 июня.

«Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — пояснил он.

Ограничения на полеты в Турцию были введены с полуночи 15 апреля. При этом остались перелеты между Москвой и Стамбулом: дважды в неделю рейсы разрешили выполнять «Аэрофлоту» и Turkish Airlines.
Читайте также
Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией и еще тремя странами

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой ранее сообщили, что после переговоров с представителями Турции было принято решение отправить туда для оценки ситуации российскую делегацию.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

После встречи с министром культуры и туризма руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что представители ведомства войдут в состав делегации.
Читайте также
Туроператорам выделили 1 млрд рублей на компенсации за вывозные рейсы из Турции и Танзании

«Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», — приводят слова Догузовой в секретариате.

В Турции с 29 апреля был введен жесткий локдаун в связи с резким ростом числа заражения коронавирусом. 17 мая президент Реджеп Эрдоган объявил, что властям удалось взять эпидемическую ситуацию в стране под контроль. С этого дня в стране началось постепенное ослабление карантинного режима.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров высмеял «стабильные и предсказуемые» санкции США против России
Признаки сахарного диабета: как распознать болезнь на раннем этапе
ЕС продлил санкции против российских хакеров на год
Путин поручил обеспечить учет домашних животных
Специалисты назвали самый экологически чистый город мира
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении Авраама Руссо
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Горячие темы на Авто
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 317
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 258
Патриоты 232
Про будущее 215
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Детская инвалидность, как донести до ребенка? 274
А как вам имя? 210
Ремонт нельзя закончить, а конкурс рассказов про него вполне. Результаты. 153
Бывшая жена брата просится пожить а маминой квартире. 133
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь