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01:59 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» отправит экипажи в многодневные рейсы без багажа

«Аэрофлот» запретил пилотам и бортпроводникам брать багаж в рейсы. Об этом сказано в информационном бюллетене департамента обслуживания на борту (есть у «Известий»). Достоверность документа «Известиям» подтвердили источники в компании. Новые требования к перевозке багажа работниками «Аэрофлота», включенными в задание на полет, вводятся с 00:00 13 мая 2021 года, сказано в бюллетене.

Источник: Известия

«Работники ПАО “Аэрофлот”, включенные в задание на полет (члены летного и кабинного экипажей, специалисты департамента по техническому обслуживанию, департамент наземного обеспечения перевозок), могут перевозить только одно место незарегистрированного багажа (ручной клади) весом не более 10 кг и габаритами не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Перевозка зарегистрированного багажа запрещена», — указано в документе.

Ранее они могли перевозить вещи общей массой 33 кг: 23 кг багажа и 10 кг ручной клади.

«Аэрофлот» в соответствии с нормами информационной политики ни при каких обстоятельствах не комментирует внутренние регламентирующие документы или их проекты, сказал «Известиям» официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

В летнем расписании «Аэрофлот» начнет отправлять экипажи без багажа в многодневные рейсы (их называют эстафетами), следует из расписания движения некоторых экипажей (есть у «Известий»). Согласно документу, например, вылетев по маршруту Москва-Казань-Симферополь-Оренбург-Симферополь-Сургут-Симферополь-Москва, экипаж вернется в пункт вылета только через трое суток. По словам источника «Известий» в авиакомпании, продолжительность таких эстафет будет составлять от трех до пяти дней.

Компания против того, чтобы сотрудники «Аэрофлота» перевозили товары в интересах третьих лиц, и с этим связан запрет брать в рейсы багаж, пояснили собеседники «Известий» в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
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