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17:49 (мск), источник: РБК

Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек, чьи финансовые активы — более $1 млн. Людей, которых можно назвать долларовыми миллионерами с учетом их нефинансовых активов, в России гораздо больше — почти 300 тыс.

Источник: Reuters

В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG (есть у РБК).

За год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.

При этом оценка количества «целевых клиентов» (с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн) подразделений private banking в России несколько выше — 44 тыс. человек. Число людей с состоянием более $1 млн с учетом нефинансовых активов в России гораздо больше — по расчетам Credit Suisse, по итогам 2020 года в стране было 297 тыс. долларовых миллионеров (плюс 21% за год).

Динамика прироста количества миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за прошедший год оказалась скромнее, чем в 2018—2019 годах (тогда число состоятельных людей, разместивших средства в российских банках, росло на 24 и 19% соответственно).

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Большая часть банковских вкладов (от 30 млн руб.) состоятельных людей, а также средств под управлением приходится на банки с государственным участием (75,8%), на крупные частные банки с российским и иностранным капиталом — 14,3%, на остальных представителей рынка (небольшие банки с бутиковыми инвестиционными предложениями) — 9,9%. В общей структуре капитала состоятельных клиентов за год выросла доля валютных активов — с 53,6 до 55,3%. При этом если рассматривать структуру капитала состоятельных клиентов российских частных банков, то там динамика противоположная — доля валютных активов снизилась с 35,7 до 33%.

Cнижение ключевой ставки ЦБ в 2020 году на 2 процентных пункта заставило состоятельных клиентов российских банков переключить внимание с депозитов на инвестиционные продукты, отмечают авторы исследования. Общий объем инвестпортфеля за год вырос почти в полтора раза, с 2,9 до 4,3 трлн руб. По результатам опроса клиентов private banking 59,5% из них пополнили инвестиционный портфель, а 52,5% увеличили свою инвестиционную активность.

При этом потребители услуг private banking остаются сдержанными к риску — в условиях пандемии и колебаний на фондовом рынке только 19,8% опрошенных клиентов поменяли свой инвестиционный профиль на более рисковый, а 39,2%, напротив, стали более консервативны.

Георгий Перемитин

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