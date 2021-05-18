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13:19 (мск), источник: РБК

Россия улучшила положение в мировом рейтинге качества элит

В рейтинге качества мировых элит в 2021 году Россия занимает 65-е место из 151-го. Доклад подготовили исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» и компанией dxFeed Solutions, с ним ознакомился Forbes.

Источник: Reuters

Рейтинг был впервые подготовлен в 2020 году, тогда в нем оценивались 32 страны. Россия заняла в прошлом году в нем 23-е место. В этом году ей все же удалось переместиться в первую половину списка.

Оценки для каждой страны высчитываются на базе 121 индикатора. С их помощью оцениваются социальная, экономическая и политическая ситуация и потенциал каждой отдельной страны.

Оценка ведется по по четырем составляющим: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность.

По мнению авторов рейтинга, элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Элиты же низкого качества, напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы и тем самым заметно тормозят развитие своих стран.

Улучшение позиций России в новом рейтинге происходило в первую очередь за счет экономических показателей.

Страна заняла первое место по налоговым поступлениям, первое место по разнице между налогом на прирост капитала и подоходным налогом и пятое — по госдолгу.

Также Россия заняла первое место по количеству self-made миллиардеров и десятое — по числу женщин, добившихся успеха самостоятельно.

«По многим макроэкономическим показателям мы находимся в десятке. Однако по безработице и росту производительности труда мы находимся ниже медианы. Поэтому картинка складывается неоднозначная: российское устойчивое развитие оказывается на перепутье, мы сочетаем очень стабильную макрополитику с недостаточным ростом производительности труда и недостатком инвестиций», — констатирует директор Финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Социальные показатели России оказались намного хуже. Так, Россия оказалась в списке стран с наибольшим числом погибших в результате боевых действий на 100 тыс. человек (121-е место из 151), одним из самых высоких уровней самоубийств на 100 тыс. человек (145-е место), смертности от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, на 100 тыс. человек (142-е место). Также низкие оценки у России по таким показателям, как индекс прав человека (147-е место) и индекс прав женщин (138-е место).

В прошлогоднем рейтинге Россия получила от экспертов такую же оценку, как и Ботсвана, оказавшись в рейтинге ниже Казахстана и Индонезии. Лидером оказался Сингапур.

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