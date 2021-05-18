Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
13Стрельба в школе в Казани
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
13:46 (мск), источник: Forbes

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

S7 отменила свои рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Компания отметила, что готова возобновить продажи билетов, как только власти восстановят авиасообщение. Накануне «Аэрофлот», не дожидаясь решения правительства, продлил ограничения на полеты в Турцию на месяц.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщило «РИА Новости» в Telegram-канале со ссылкой на перевозчика. Агентство добавило, что S7 «будет готова возобновить продажи при возобновлении авиасообщения».

На сайте S7 такого сообщения на момент публикации текста не было.

Накануне ограничения на полеты в Турцию на месяц продлил «Аэрофлот». Он закрыл продажу билетов до конца июня, оставив по-прежнему только два рейса в неделю в Стамбул, которые компания выполняет по разрешению оперативного штаба. «Аэрофлот» принял решение, не дождавшись позиции оперативного штаба.

Россия в апреле приостановила рейсы в Турцию до 1 июня, и пока оперативный штаб не объявил, будет это ограничение снято или продлено после этой даты.

Читайте также
Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией и еще тремя странами

17 мая представитель «Аэрофлота» заявил, что компания будет ждать решений оперативного штаба и готова при необходимости пересмотреть расписание, открыть продажи билетов и увеличить число рейсов. До этого перевозчик разослал агентам телеграмму о приостановке авиасообщения России с Турцией со 2 по 30 июня, выяснил Forbes. В телеграмме говорилось, что решение о приостановке сообщения принято в оперативном штабе. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой это опроверг. Источник, близкий к группе «Аэрофлот», заявил Forbes, что компания некорректно указала причину продления ограничений на полеты.

Российские власти объяснили сокращение рейсов в Турцию резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Тогда же до 1 июня отменили полеты в Танзанию. 5 мая Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, они допустили возобновление «двухсторонних связей» в туризме. Оперативный штаб 17 мая заявил, что вместе с Турцией разработает совместный план действий, в котором определят условия возобновления взаимных туристических поездок.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как поклонники мема про сиба-ину создали народную криптовалюту Dogecoin и в чем опасность ее роста
Список без кольца: 17 российских миллиардеров-холостяков
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19
Госдума одобрила отмену медосмотра для некоторых призывников
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом
С 1 июня изменится начисление пенсий и пособий
Россиян предупредили о схемах обмана на кассе супермаркета
Россия улучшила положение в мировом рейтинге качества элит
Здоровье
Дерматолог назвала способ снизить потливость в жару Некоторым категориям людей стоит обратиться к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Ученица рассказала, как поступил учитель физкультуры в Казани
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Авто
Краш-тест суперкара за 34 миллиона рублей (видео) Всего будет выпущено 25 таких автомобилей
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 448
Бывшая жена брата просится пожить а маминой квартире. 195
Ремонт нельзя закончить, а конкурс рассказов про него вполне. Результаты. 171
Фильмы, которые потрясли или принесли радость. 108
Леди
Нюша перестаралась с фотошопом и стала копией Юлии Волковой Пользователи сети перепутали певиц
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь