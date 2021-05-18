Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщило «РИА Новости» в Telegram-канале со ссылкой на перевозчика. Агентство добавило, что S7 «будет готова возобновить продажи при возобновлении авиасообщения».
На сайте S7 такого сообщения на момент публикации текста не было.
Накануне ограничения на полеты в Турцию на месяц продлил «Аэрофлот». Он закрыл продажу билетов до конца июня, оставив по-прежнему только два рейса в неделю в Стамбул, которые компания выполняет по разрешению оперативного штаба. «Аэрофлот» принял решение, не дождавшись позиции оперативного штаба.
Россия в апреле приостановила рейсы в Турцию до 1 июня, и пока оперативный штаб не объявил, будет это ограничение снято или продлено после этой даты.
17 мая представитель «Аэрофлота» заявил, что компания будет ждать решений оперативного штаба и готова при необходимости пересмотреть расписание, открыть продажи билетов и увеличить число рейсов. До этого перевозчик разослал агентам телеграмму о приостановке авиасообщения России с Турцией со 2 по 30 июня, выяснил Forbes. В телеграмме говорилось, что решение о приостановке сообщения принято в оперативном штабе. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой это опроверг. Источник, близкий к группе «Аэрофлот», заявил Forbes, что компания некорректно указала причину продления ограничений на полеты.
Российские власти объяснили сокращение рейсов в Турцию резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Тогда же до 1 июня отменили полеты в Танзанию. 5 мая Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, они допустили возобновление «двухсторонних связей» в туризме. Оперативный штаб 17 мая заявил, что вместе с Турцией разработает совместный план действий, в котором определят условия возобновления взаимных туристических поездок.