ФРС ослабила доллар. Что привело к росту цен на нефть и золото

Курс доллара на мировом рынке откатился до трехмесячного минимума. По данным агентства Reuters, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) достигал во вторник, 18 мая, отметки 89,69 пункта — минимума с 25 февраля. По сравнению с закрытием понедельника он потерял 0,5%, за два месяца снижение составило 3,8%. На этом фоне обновили трехмесячные максимумы курсы евро ($1,2233) и фунта стерлингов ($1,4219).
Как отмечают участники рынка, ослабление доллара напрямую связано с мягкой риторикой представителей ФРС. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указывает, что если на прошлой неделе инвесторов «одолевали инфляционные страхи, доходности облигаций росли, что и приводило к активизации спроса на доллар», то вербальные интервенции представителей ФРС о долгосрочности стимулирующего курса и сохранении программ количественного смягчения (QE) упрочили тренд на девальвацию доллара.
По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, они «заверили рынок, что текущий всплеск инфляции является временным, поэтому поводов для экстренного ужесточения денежно-кредитной политики нет».
Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич указывает, что 17 мая в этом вопросе была поставлена точка, когда один представитель ФРС — Роберт Каплан — отметил, что не ожидает роста ставок до конца года, а второй — Ричард Кларида — что недавние «разочаровывающие» отчеты с рынка труда свидетельствуют о том, что экономика не достигла той точки, когда можно уменьшить объемы выкупа госбумаг.
По словам Максима Петроневича, вновь окрепшие ожидания сохранения мягкой политики ФРС на фоне сильной фискальной поддержки привели к ослаблению доллара по индексу DXY, который в третий раз за 2021 год находится ниже уровня 90 и приближается к минимальному с 2015 года значению.
Как отмечает Михаил Зельцер, в выигрыше оказались товарные активы, номинированные в долларе США, в частности нефть и золото.
По данным агентства Reuters, стоимость ближайшего к исполнению фьючерса на нефть Brent достигала отметки $70,24 за баррель — максимума с начала марта. На спот-рынке котировки Brent достигали $71,16 за баррель. Однако, как отмечает Владимир Евстифеев, это не фундаментальная поддержка, но «она может оказать краткосрочное позитивное влияние на котировки». Во второй половине дня стоимость срочных контрактов на Brent опустилась до $69,3 за баррель.
Котировки золота, по данным Reuters, поднимались до 1874 за тройскую унцию — максимума с конца января этого года. За четыре дня уверенного роста драгоценный металл подорожал более чем на 3%.
Реакция российского валютного рынка на ослабление доллара была менее выраженная. Курс доллара на торгах Московской биржи опускался до 73,59 руб./$ — минимума с 10 мая. Курс рубля начинает в большей степени определяться локальными факторами (налоговым календарем, новостным фоном), а также притоком капитала, считает Максим Петроневич. Кроме того, по словам Михаила Зельцера, сейчас геополитический фон спокойный, цены на сырье (нефть, газ, металлы) остаются на годовых максимумах, а это залог укрепления рубля. По его оценке, до июня курс доллара может дойти до 72,5 руб./$. Впрочем, Владимир Евстифеев менее оптимистичен и считает, что шансы закрепиться ниже уровня 74 руб./$ «выглядят менее вероятными, чем сохранение диапазона 74−75 руб./$».