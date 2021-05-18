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20:24 (мск), источник: Forbes

«Рисков не видим»: ЦБ обсудил со SWIFT возможность отключения России от системы

На данный момент нет рисков отключения России от международной платежной системы SWIFT, сообщили российскому Центробанку ее представители. Об этом во вторник заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Источник: AP 2021

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — заявила Скоробогатова, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

В конце прошлого года эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис в разговоре с Reuters говорил, что власти США могут принять ряд ответных мер на взлом американских министерств и ведомств, в котором обвиняют российских хакеров. Он отметил, что «жестким» вариантом санкций может стать отключение России от SWIFT.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос о возможном отключении России от платежной системы, сказал, что не хочет «вдаваться в гипотетические вопросы», но заверил, что американские власти рассмотрят все варианты, чтобы сдержать агрессию с российской стороны.

Ранее, в апреле, резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT принял Европейский парламент. Такую меру предложили использовать в случае «вторжения» России на Украину. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не владеет инструментами, чтобы осуществить такие санкции.

На случай отключения от SWIFT в России уже создана «страховочная сетка», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.

«Ответственные финансовые власти, конечно же, думают о том, как не допустить какого-либо ущерба для нашей экономики, для нашей финансовой системы», — отметил он. Лавров добавил, что в стране уже создана база для аналога международной платежной системы.

О том, что в России может появиться альтернатива SWIFT, ранее также заявлял заместитель Лаврова Александр Панкин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT, отмечал, что санкционная активность «оппонентов» страны продолжается «по нарастающей», что «обязывает нас к тому, чтобы быть начеку».

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