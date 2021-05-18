«Рисков не видим»: ЦБ обсудил со SWIFT возможность отключения России от системы

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — заявила Скоробогатова, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).
В конце прошлого года эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис в разговоре с Reuters говорил, что власти США могут принять ряд ответных мер на взлом американских министерств и ведомств, в котором обвиняют российских хакеров. Он отметил, что «жестким» вариантом санкций может стать отключение России от SWIFT.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос о возможном отключении России от платежной системы, сказал, что не хочет «вдаваться в гипотетические вопросы», но заверил, что американские власти рассмотрят все варианты, чтобы сдержать агрессию с российской стороны.
Ранее, в апреле, резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT принял Европейский парламент. Такую меру предложили использовать в случае «вторжения» России на Украину. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не владеет инструментами, чтобы осуществить такие санкции.
«Ответственные финансовые власти, конечно же, думают о том, как не допустить какого-либо ущерба для нашей экономики, для нашей финансовой системы», — отметил он. Лавров добавил, что в стране уже создана база для аналога международной платежной системы.
О том, что в России может появиться альтернатива SWIFT, ранее также заявлял заместитель Лаврова Александр Панкин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT, отмечал, что санкционная активность «оппонентов» страны продолжается «по нарастающей», что «обязывает нас к тому, чтобы быть начеку».