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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Billa прощается с россиянами

Бизнес немецкого ритейлера в РФ выкупает «Лента».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Немецкая розничная сеть Billa спустя почти 17 лет после выхода на российский рынок решила свернуть бизнес в России. Ритейлер продает свои 160 супермаркетов общей площадью свыше 138 тыс. кв. м «Ленте», принадлежащей «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сумма сделки оценивается в €215 млн. Это позволит «Ленте» заметно укрепить позиции в Москве и Подмосковье, где преимущественно находятся торговые точки Billa.

«Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH за €215 млн (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ), сообщила российская компания в среду. В результате, говорится в сообщении, «Лента» станет второй сетью супермаркетов в Москве и Подмосковье с долей 3% рынка.

Под вывеской Billa в России работает 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тыс. кв. м, подавляющее большинство из которых в Москве и Московской области. Также сеть управляет распределительным центром в подмосковном Быково.

Billa — сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, принадлежащая немецкой компании REWE Group. В августе 2004 года в России было зарегистрировано ООО «Билла Россия». В 2020 году компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка. Это примерно соответствует результатам за предыдущий период. «Лента» на конец 2020 года включала 254 гипермаркета и 139 супермаркетов. Выручка в 2020 году — 445,5 млрд руб., чистая прибыль — 17,4 млрд руб. Основной владелец — «Севергрупп» Алексея Мордашова (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $29,1 млрд). В REWE Group на вопросы «Ъ» не ответили.

В «Ленте» заявили, что планируют интегрировать приобретенные супермаркеты, логистическую инфраструктуру и сотрудников российской Billa в свою сеть.

Как только магазины будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение даст компании доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы. Кроме того, выгодное расположение точек даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, добавил он. Как подчеркнул топ-менеджер, приобретение подтверждает намерение «Ленты» играть активную роль в развитии сектора продуктового ритейла.

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Ожидается, что сделка будет закрыта этим летом после одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы. После новости о предстоящей сделке акции «Ленты» на Мосбирже выросли на 3%.

Продажа Billa — вторая заметная сделка на российском рынке продуктового ритейла, о которой стало известно на этой неделе. Во вторник второй по выручке игрок на рынке «Магнит» объявил о покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. у Mercury Retail Group Ltd Игоря Кесаева, Сергея Кациева и Сергея Студенникова. Сделка позволит «Магниту» существенно укрепить позиции в Москве и Санкт-Петербурге. Планируется, что магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.

Анатолий Костырев

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