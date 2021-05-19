Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 маяОснование Всесоюзной пионерской организации, перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург и другие события
Фоторепортажи
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
19Празднование Ураза-байрама в России
13:14 (мск), источник: Ведомости

Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

Российские банки в апреле выдали россиянам 1,67 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордным за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Источник: РИА "Новости"

В апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений рынок кредитования в России значительно сократился — на 55% в годовом выражении. Тогда граждане получили всего 617 000 ссуд — минимум с января 2017 г. Теперь же зафиксированный прирост составил 171%, или 2,7 раза.

«Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%). Более того, это абсолютный рекорд выдач в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте — 1,6 млн кредитов наличными. А до этого в декабре 2019 и 2020 г. — по 1,43 млн ссуд.

Больше всего ссуд в апреле среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, получили жители Москвы (104 000) и ее области (93 000), а также Краснодарского края — 61 000 штук. Меньше всего — граждане из Белгородской области (21 000), Удмуртии (20 000) и Хабаровского края (18 000).

В целом за январь-апрель 2021 г. банки выдали россиянам 5,7 млн кредитов наличными. Этот показатель на 30% превышает значения аналогичного периода прошлого года.

Ранее, 17 мая, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в ходе открытого заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы прокомментировала стремительный рост кредитования граждан после падения в пандемию. Она сообщила, что регулятор фиксирует быстрое увеличение долговой нагрузки россиян, из-за чего в некоторых сегментах рынка розничного кредитования стали образовываться «пузыри». Она напомнила, что сейчас долговая нагрузка жителей страны находится на самом высоком в истории уровне. Ранее ЦБ сообщал, что к началу 2021 г. доля платежей по кредитам в ежемесячных доходах граждан достигла 11,7%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро
У России два недруга
СМИ: Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам
Большинство жителей России выступило за отмену ЕГЭ
Тренд «Евровидения»: что говорят о выступлении Манижи
Крупнейший в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды
Названы анализы, которые назначают для «развода на деньги»
Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми
Горячие темы на Авто
пить или не пить? 240
Что собираются изменить в обороте оружия? 193
Евровидение, Манижа. 137
Взаимосовместимость? 40
Кино
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга» Чарльз Гродин скончался на 87-м году жизни
Новости партнеров
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Узнаете? Кто тайный муж 33-летней Софьи Каштановой
5 актеров фильма «Знахарь». Как выглядят сегодня
Макарский, наконец, рассказал об уходе из семьи
Леди
Нюша перестаралась с фотошопом и стала копией Юлии Волковой Пользователи сети перепутали певиц
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Источник вдохновения: 5 самых красивых садов мира
Компактные кухни: 15 реальных примеров
Нужен ли ковер на кухне? Отвечаем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь