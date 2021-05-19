Путин поручил ввести кешбэк для тех, кто уже купил путевки для детей

На совещании по реализации послания Федеральному собранию Путин заявил, что «видит проблемы» в том, как выполняется поставленная им задача по программе детского туристического кешбэка. Он подчеркнул, что «все решения на этот счет уже должны быть приняты». Президент также сказал, что сами детские лагеря «плохо проинформированы» об условиях программы.
Он поручил решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены до введения кешбэка. «Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали: на летний отдых — значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ сказал, что программа детского туристического кешбэка — это «мера новая и не так отработана, как туристический кешбэк». Он сообщил, что программу готовы запустить на следующей неделе, 25 мая. По словам Чернышенко, программой смогут воспользоваться «все желающие», и в ней примут участие около 1 тыс. детских лагерей по всей России.
В прошлом году во время первых двух этапов туристического кешбэка россияне купили туры на 6,5 млрд руб., а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. 21 апреля Владимир Путин предложил продлить как минимум до конца года программу кешбэка, а также возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь.