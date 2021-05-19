В работе криптобирж Coinbase и Binance произошел сбой на фоне падения биткоина

В работе криптовалютной биржи Coinbase произошел сбой, сообщается на сайте площадки. У людей возникли проблемы при выводе Ethereum и токенов ERC-20.
CNBC уточняет, что трудности коснулись некоторых пользователей сайта и приложения, которые пытались вывести свои средства.
Сбой произошел на фоне обвала курса нескольких криптовалют.
По данным Binance на 19:03 биткоин падал на 15%, Ethereum — на 21%, а Dogecoin — на 6%. При этом за последние 12 часов стоимость биткоина опускалась до отметки ниже $31 000. Ралли биткоина, спровоцированное высказываниями Илона Маска и инвестициями в криптовалюту его автоконцерна Tesla, полностью «испарилось», отмечает Bloomberg.
На его пике в апреле цифровая монета превысила отметку в $65 000, с тех пор ее стоимость рухнула почти на 45%.
Представители Coinbase заявили изданию, что работают над устранением технических проблем. На фоне новости о сбоях акции компании упали на 6,5% (19:30 мск).
Криптовалютая биржа Binance ранее также приостановила вывод Ethereum и ERC-20 из-за перегрузки сети.
Ранее, 10 мая, стоимость Ethereum впервые превысила $4100. Тогда за неделю альткоин прибавил в цене больше чем $1000: впервые он перешагнул отметку в $3000 в начале мая, сделав своего создателя, выходца из России Виталика Бутерина миллиардером.