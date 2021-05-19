Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
20:22 (мск), источник: Forbes

В работе криптобирж Coinbase и Binance произошел сбой на фоне падения биткоина

Пользователи криптовалютной биржи Coinbase столкнулись с проблемами в работе площадки. Трудности возникли при выводе Ethereum и токенов ERC-20. Ранее их вывод из-за перегрузки сети приостановила биржа Binance. Вывести средства пользователи захотели на фоне падения криптовалют.

BTC 40282.30 -2999.98 ETH 2882.20 -546.12 LTC 219.71 -76.00
Источник: Reuters

В работе криптовалютной биржи Coinbase произошел сбой, сообщается на сайте площадки. У людей возникли проблемы при выводе Ethereum и токенов ERC-20.

CNBC уточняет, что трудности коснулись некоторых пользователей сайта и приложения, которые пытались вывести свои средства.

Сбой произошел на фоне обвала курса нескольких криптовалют.
Биткоин от TradingView

По данным Binance на 19:03 биткоин падал на 15%, Ethereum — на 21%, а Dogecoin — на 6%. При этом за последние 12 часов стоимость биткоина опускалась до отметки ниже $31 000. Ралли биткоина, спровоцированное высказываниями Илона Маска и инвестициями в криптовалюту его автоконцерна Tesla, полностью «испарилось», отмечает Bloomberg.

На его пике в апреле цифровая монета превысила отметку в $65 000, с тех пор ее стоимость рухнула почти на 45%.

Представители Coinbase заявили изданию, что работают над устранением технических проблем. На фоне новости о сбоях акции компании упали на 6,5% (19:30 мск).

Криптовалютая биржа Binance ранее также приостановила вывод Ethereum и ERC-20 из-за перегрузки сети.
Ранее, 10 мая, стоимость Ethereum впервые превысила $4100. Тогда за неделю альткоин прибавил в цене больше чем $1000: впервые он перешагнул отметку в $3000 в начале мая, сделав своего создателя, выходца из России Виталика Бутерина миллиардером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марина Дульнева

 Зачем владельцы «Дикси» продают сеть «Магниту»
Пошли в грузчики: на фоне пандемии зарплаты синих воротничков в России выросли на 35%
Кремль ответил на идею Медведева об обязательной вакцинации
Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке
Тренд «Евровидения»: что говорят о выступлении Манижи
В Австралии эксгумируют тело «человека из Сомертона»
Политолога Платошкина осудили на пять лет условно
Здоровье
Прививаться от ковида придется каждый год Такой прогноз сделали австралийские ученые, впервые ответившие на вопрос, какой уровень антител необходим для защиты от повторного заражения коронавирусом.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Ветеран КГБ о предателе из Москвы, подставившем группу "Альфа"
Вот почему Бразилия отказалась от ввоза "Спутника V"
Авто
Как залатать дорожные ямы: оригинальный способ Автора прозвали «уличным хирургом»
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Пенсионерам с 1 июня выплатят по 30 000 рублей, но при одном условии
Популярные темы на «Детях»
Егэ 248
Как храните обувь? Просто Поболтать 188
Евровидение 2021 171
Что подарить мужчине? Двойной повод 134
Леди
Пелагея покрасовалась в народном платье и кокошнике Певица показала себя в концертном образе
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Источник вдохновения: 5 самых красивых садов мира
Компактные кухни: 15 реальных примеров
Нужен ли ковер на кухне? Отвечаем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь