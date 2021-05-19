Курорты Кубани раскуплены на 90% до конца лета

«Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. 90% номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября», — приводит его слова пресс-служба краевой администрации.
С начала 2021 года в регионе отдохнули уже три миллиона туристов, что на 20% больше, чем было в 2019-м — до коронавирусной пандемии, уточнил он.
Всего в крае есть 242 тысячи номеров, в регионе работают свыше 10,5 тысячи средств размещения туристов. Кондратьев заметил, что сейчас у властей нет другого выхода, кроме как создавать условия для возведения новых отелей. Уже в текущем году планируется открытие 13 гостиниц, что позволит разводить потоки отдыхающих и формировать новые точки притяжения.
На совещании власти края также уточнили, что для повышения безопасности туристов на пляжах Сочи, Анапы и Геленджика установлено порядка 750 видеокамер.
Ранее была названа страна, открытие которой может снизить стоимость отдыха в Сочи и Крыму. Сейчас количество рейсов по этому зарубежному направлению ограничено.