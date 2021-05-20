02:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Эпидемия жадности подсчитана
Производители и продавцы продовольствия очень хорошо заработали в 2020 году.
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2020 год, как следует из исследования РЭУ им. Плеханова, стал
Исследование Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в РФ, а также продовольственного ритейла по 2020 году.
Напомним, данные Росстата о финансовом результате, в том числе в отраслевом аспекте, дают довольно поверхностное представление о том, что именно происходило на продовольственном рынке в разгар коронавирусной эпидемии в 2020 году: Росстат дает оценки финрезультатов исходя из формальной отраслевой принадлежности компаний и только по агропрому, пищевой промышленности и ритейлу в целом. Гораздо более показательны данные корпоративной отчетности, появляющиеся за 2020 год с конца марта 2021 года: аналитики РЭУ использовали первичные данные из отчетности базы «СПАРК-Интерфакс» (крупнейшие компании агропереработки и продовольственного ритейла), консолидируя в среднеотраслевые цифры в выборке оценки валовой и чистой прибыли, а также рентабельности продаж по отдельным товарным группам.
То, что агроотрасль, в отличие от многих других отраслей, практически ничего не потеряла в локдаунах, было очевидно еще в 2020 году по цифрам промпроизводства в сельском хозяйстве — как, впрочем, и то, что компании и ритейл заработали дополнительные деньги на ажиотажном спросе на продукты весной—летом 2020 года. Вопрос о том, получены ли были такие прибыли позже, после начала роста цен на мировых рынках (и, как следствие, внутри России), считался спорным — и агропром, и ритейл ссылались на рост издержек
Работа РЭУ позволяет ответить на большинство этих вопросов: сверхприбыли на конъюнктуре были, они были заведомо выше допрасходов
По словам доцента кафедры экономстатистики РЭУ Ольги Лебединской, по итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности. Доходы от реализации в целом по отрасли выросли относительно 2019 года на 11%, прибыль от продаж — на 20%: если первая цифра отчасти включает в себя рост инфляции, вторая значительно увеличивает чистые прибыли.
Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями выроста на 1,5% — это показывает, что агросектор, воспользовавшись дополнительным спросом (в основном
В свою очередь, в продовольственном ритейле дела обстояли даже лучше. По выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%, прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза. Ряд компаний из категории убыточных перешли в прибыльные, некоторые группы увеличили рентабельность продаж более чем в два раза. Рентабельность продажи продтоваров в сетях составила 4,9%, что на 1,4 процентный пункт (п. п.) больше, чем в 2019 году, рентабельность активов — 8,0% (на 1,1 п. п. больше 2019 года).
Особенно показательна динамика в производстве растительного масла и сахара. Напомним, что соглашения о фиксации цен в 2021 году, инициированные правительством, действовали только в отношении этих двух продуктов. В РЭУ открыто используют в отношении производителей и продавцов в этой товарной группе термин «сверхмаржинальность / высокая маржинальность»: ограничения, которые в отчете правительства Госдуме 12 мая оправдывались «жадностью» отдельных игроков, в действительности лишь ограничили размер маржи при реализации этих продуктов, сдержав таким образом их розничные цены для конечного потребителя — населения.
Отметим, что долгосрочно такая «жадность» малоосмысленна, как и постоянное госрегулирование цен (как неоднократно отмечал Банк России, нарастают дисбалансы в отрасли, меняется структура потребления). Она также снижает стабильность производителей других продуктов питания, поэтому критика в адрес производителей сахара и растительного масла была молчаливо поддержана производителями других продуктов в отраслевых ассоциациях. Но как краткосрочная тактика «снятия сливок» она сверхвыгодна, особенно средним производителям и слабому ритейлу с коротким горизонтом планирования.
В РЭУ не конкретизируют названия отдельных сверхмаржинальных компаний, заработавших в разгар коронавируса на масле и сахаре, однако отраслевым аналитикам они известны не хуже, чем правительству, которое сейчас, в отличие от кризисов прошлых лет, способно отслеживать и экспортные потоки, и внутренние операции, и цены конечных продаж. Тем не менее сверхприбыли временны, рынок продовольствия высококонкурентен, но инвестиции в нем окупаются небыстро, а вот проблемы с репутацией на нем запоминаются надолго.
Афанасий Сборов