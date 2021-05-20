Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 маяВсемирный день пчёл, день рождения джинсов и другие события
Фоторепортажи
15Жара в Москве
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
02:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Эпидемия жадности подсчитана

Производители и продавцы продовольствия очень хорошо заработали в 2020 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

2020 год, как следует из исследования РЭУ им. Плеханова, стал по-настоящему золотым не только для продовольственного ритейла, но и для производственных цепочек в производстве и переработке в отдельных секторах агрорынка — в том числе для производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено вводить временное госрегулирование цен. Во всей агропереработке, по данным исследования, доходы от реализации выросли на 11%, прибыли от продаж — на 20%. С этой точки зрения совершенно неудивительны обвинения правительства отдельных игроков этого рынка в «жадности» и эксплуатации ажиотажного спроса на продовольствие: на потребительской обеспокоенности весны—лета 2020 года только агрокомпании, по оценке РЭУ, заработали не менее 11 млрд руб. дополнительной чистой прибыли.

Исследование Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в РФ, а также продовольственного ритейла по 2020 году.

Напомним, данные Росстата о финансовом результате, в том числе в отраслевом аспекте, дают довольно поверхностное представление о том, что именно происходило на продовольственном рынке в разгар коронавирусной эпидемии в 2020 году: Росстат дает оценки финрезультатов исходя из формальной отраслевой принадлежности компаний и только по агропрому, пищевой промышленности и ритейлу в целом. Гораздо более показательны данные корпоративной отчетности, появляющиеся за 2020 год с конца марта 2021 года: аналитики РЭУ использовали первичные данные из отчетности базы «СПАРК-Интерфакс» (крупнейшие компании агропереработки и продовольственного ритейла), консолидируя в среднеотраслевые цифры в выборке оценки валовой и чистой прибыли, а также рентабельности продаж по отдельным товарным группам.

То, что агроотрасль, в отличие от многих других отраслей, практически ничего не потеряла в локдаунах, было очевидно еще в 2020 году по цифрам промпроизводства в сельском хозяйстве — как, впрочем, и то, что компании и ритейл заработали дополнительные деньги на ажиотажном спросе на продукты весной—летом 2020 года. Вопрос о том, получены ли были такие прибыли позже, после начала роста цен на мировых рынках (и, как следствие, внутри России), считался спорным — и агропром, и ритейл ссылались на рост издержек из-за пандемии.

Работа РЭУ позволяет ответить на большинство этих вопросов: сверхприбыли на конъюнктуре были, они были заведомо выше допрасходов из-за COVID, кроме того, именно по тем товарным группам, по которым Белый дом вводил мягкое госрегулирование ценообразования (пошлины, квоты на экспорт), эти допдоходы были особенно велики.

По словам доцента кафедры экономстатистики РЭУ Ольги Лебединской, по итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности. Доходы от реализации в целом по отрасли выросли относительно 2019 года на 11%, прибыль от продаж — на 20%: если первая цифра отчасти включает в себя рост инфляции, вторая значительно увеличивает чистые прибыли.

Данные компаний выборки РЭУ демонстрируют, что крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия в РФ в 2020 году увеличили продажи к 2019 году на 32% (на 145 млрд руб.— до 596 млрд руб.). Чистая прибыль компаний выборки выросла на 69% — на 11 млрд руб., до 27 млрд руб.

Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями выроста на 1,5% — это показывает, что агросектор, воспользовавшись дополнительным спросом (в основном из-за ажиотажных покупок), в разгар кризиса чувствовал себя более чем уверенно — по некоторым организациям, считают в РЭУ, рост показателя превысил два раза.

В свою очередь, в продовольственном ритейле дела обстояли даже лучше. По выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%, прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза. Ряд компаний из категории убыточных перешли в прибыльные, некоторые группы увеличили рентабельность продаж более чем в два раза. Рентабельность продажи продтоваров в сетях составила 4,9%, что на 1,4 процентный пункт (п. п.) больше, чем в 2019 году, рентабельность активов — 8,0% (на 1,1 п. п. больше 2019 года).

Читайте также
Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

Особенно показательна динамика в производстве растительного масла и сахара. Напомним, что соглашения о фиксации цен в 2021 году, инициированные правительством, действовали только в отношении этих двух продуктов. В РЭУ открыто используют в отношении производителей и продавцов в этой товарной группе термин «сверхмаржинальность / высокая маржинальность»: ограничения, которые в отчете правительства Госдуме 12 мая оправдывались «жадностью» отдельных игроков, в действительности лишь ограничили размер маржи при реализации этих продуктов, сдержав таким образом их розничные цены для конечного потребителя — населения.

Отметим, что долгосрочно такая «жадность» малоосмысленна, как и постоянное госрегулирование цен (как неоднократно отмечал Банк России, нарастают дисбалансы в отрасли, меняется структура потребления). Она также снижает стабильность производителей других продуктов питания, поэтому критика в адрес производителей сахара и растительного масла была молчаливо поддержана производителями других продуктов в отраслевых ассоциациях. Но как краткосрочная тактика «снятия сливок» она сверхвыгодна, особенно средним производителям и слабому ритейлу с коротким горизонтом планирования.

В РЭУ не конкретизируют названия отдельных сверхмаржинальных компаний, заработавших в разгар коронавируса на масле и сахаре, однако отраслевым аналитикам они известны не хуже, чем правительству, которое сейчас, в отличие от кризисов прошлых лет, способно отслеживать и экспортные потоки, и внутренние операции, и цены конечных продаж. Тем не менее сверхприбыли временны, рынок продовольствия высококонкурентен, но инвестиции в нем окупаются небыстро, а вот проблемы с репутацией на нем запоминаются надолго.

Афанасий Сборов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
В вытрезвители начнут забирать из собственного жилья
Кремль ответил на идею Медведева об обязательной вакцинации
В работе криптобирж произошел сбой на фоне обвала биткоина
Суд отказал кредиторам Березовского в праве на его поместье
Политолога Платошкина осудили на пять лет условно
В Австралии эксгумируют тело «человека из Сомертона»
Ученые определили лучший способ быстрого запоминания информации
Как 17-летняя блогерша стала первой женщиной у престола Италии
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Картины, запрещенные к показу в России
Пророчества Мессинга о России сбываются
Подборка советов, как привлечь деньги
Hi-Tech
Пузырь лопнул. Биткоин подешевел на 30% за сутки Криптовалюты уже неделю постепенно падают
Авто
Как залатать дорожные ямы: оригинальный способ Автора прозвали «уличным хирургом»
Новости партнеров
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Русский фермер думал, что приютил котят: выросли дикие звери
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Внучка королевы Великобритании принцесса Беатрис беременна первенцем Новостью поделилась королевская семья
Леди
Нюша перестаралась с фотошопом и стала копией Юлии Волковой Пользователи сети перепутали певиц
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Русский фермер думал, что приютил котят: выросли дикие звери
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь