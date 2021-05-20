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11:10 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Юристы рассказали, из какого жилья опека заберет детей

МОСКВА, 20 мая — РИА Недвижимость. Запущенное состояние квартиры, отсутствие отдельных спальных детских мест и следы гниения в жилом помещении могут стать причинами для органов опеки для изъятия детей из семьи, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

Основаниями для подобного изъятия, согласно Семейному кодексу, являются случаи, когда физическому или психическому здоровью ребенка угрожает опасность. Однако в кодексе не приведен перечень соответствующих угроз, из-за чего уполномоченные органы весьма субъективно трактуют ту или иную ситуацию, сообщает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

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«При визите проверяют общее состояние квартиры — жилье оценивают на предмет чистоты, наличия неприятных запахов, гниения, сырости. Также проверяется наличие отдельных спальных мест для детей. На основании этого делается вывод о наличии или отсутствии риска для жизни и здоровья ребенка», — рассказывает Галанцев.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова добавляет, что органы опеки могут обратить внимание на отсутствие оборудованного учебного места для ребенка или обильное количество насекомых в квартире или детской комнате.

«Если есть временные проблемы, расскажите сотрудникам опеки о том, что вы делаете для их решения. Если в квартире проблема с насекомыми, сообщите, что уже пригласили дезинсекционистов. Если вы запланировали ремонт в детской и уже купили строительные материалы, то покажите чеки на приобретенный товар», — советует Хантимирова.

Галанцев рекомендует проверять документы и цель визита сотрудников опеки. При этом, напоминает он, не стоит грубить, препятствовать изъятию и проявлять агрессию в отношении сотрудников ведомства.

Эти действия будут учтены судом и могут снизить шансы вернуть ребенка в семью.

«Если при проверке выявят незначительные нарушения, то орган сделает предупреждение нерадивым родителям. Если вашего ребенка забрали, то вы имеете право оспорить действия органов опеки в судебном порядке. К данному процессу нужно основательно подготовиться, так как в рамках заседания органы опеки будут предоставлять доводы, доказывающие, по их мнению, реальную угрозу для ребенка», — пояснил Галанцев.

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