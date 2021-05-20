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06:01 (мск), источник: Российская газета

Зампред Банка России объяснил замену городов на новых купюрах

На оборотной стороне обновленных банкнот (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей) может быть изображен любой объект, расположенный в соответствующем федеральном округе. Это может быть символ, памятник, стадион, музей, архитектурное сооружение, природный ландшафт. Объект может находиться в каком-то из городов округа, не обязательно в его столице.

Источник: Reuters

Об этом куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, рассказал в интервью «Российской газете».

Такой подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей: на ее лицевой стороне — символы Владивостока, а на другой — космодром Восточный, то есть объект, не привязанный к городу.

«Мы дополняем “городскую” тематику “региональной”, утвердив принцип: один номинал — один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживает примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно “своими”, то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет».

Как ранее сообщала «РГ», на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Соответственно, с банкнот исчезнут виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранят изображения Санкт-Петербурга и Москвы.

«Прошло почти три десятка лет (с начала введения в обращение банкнот Банка России на смену советским деньгам. — Прим. “РГ”), и пришло время внести определенный элемент системности», — сказал Михаил Алексеев.

В постсоветской России в качестве тематической основы банкнотного ряда была избрана городская тематика, но это решение изначально рассматривалось как временное: к концу 90-х годов предполагалось выпустить банкноты нового образца с портретами разных выдающихся людей.

«Этот вопрос прорабатывался и даже были подготовлены соответствующие эскизы, — рассказал Михаил Алексеев. — Портреты часто используются на банкнотах и не только из-за желания увековечить исторических персонажей, но и для повышения защищенности купюр. Это традиционный защитный признак, так как портреты подделывать непросто, и люди интуитивно хорошо чувствуют любые малейшие искажения в чертах лица человека, представленного на банкноте. В итоге портретная серия так и не была реализована, и мы остались с городской тематикой. Сейчас технологии позволяют надежно защищать банкноты и другими способами».

Пока Банк России утвердил только дизайн новых 100 рублей. Объекты, которые будут на оборотной стороне этой банкноты, не раскрываются. На лицевой стороне будут объекты Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

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