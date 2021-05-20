15:49 (мск), источник: Forbes
Создатель Ethereum Виталик Бутерин перестал быть миллиардером после обвала криптовалют
Уроженец подмосковной Коломны Виталик Бутерин утратил статус самого молодого криптомиллиардера мира.
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Состояние основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина снизилось примерно до $850 млн, и он потерял статус миллиардера, заявил американский Forbes. Еще 12 мая он оценивал капитал Бутерина в $1,4 млрд. К резкому сокращению состояния привел обвал криптовалюты: за неделю Ethereum подешевел почти на 34%, следует из данных биржи Coinmarketcap. Сейчас Ethereum торгуется примерно по $2620.
Родившийся в подмосковной Коломне 27-летний Бутерин 4 мая стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Это произошло после того, как стоимость Ethereum впервые в истории превысила $3000. Forbes USA тогда сообщил, что в криптовалютном кошельке Бутерина 333 520 токенов.
Состояние криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на $15,5 млрд после обвала криптовалют, подсчитал американский Forbes.
Общее состояние владельцев крупных криптовалютных активов сократилось с $62,3 млрд до $46,8 млрд, добавил Forbes USA. Сильнее других состояние сократилось у Сэма Бэнкмана-Фрайда: на пике 10 мая его капитал составлял $16,7 млрд, а сейчас — примерно $11,5 млрд.
Состояние братьев Уинклвосс сократилось примерно на $900 млн у каждого — теперь у них по $2,9 млрд, считает Forbes USA. Кэмерон и Тейлор Уиклвоссы известны судебными процессами против сооснователя Facebook Марка Цукерберга: они утверждали, что Цукерберг украл их идею социальной сети.
Текущее суммарное состояние криптовалютных миллиардеров в $46,8 млрд — это все равно на 25% больше, чем было еще в начале марта, когда американский Forbes рассчитывал капиталы миллиардеров для ежегодного рейтинга самых богатых бизнесменов мира, заметил журнал.
Биткоин утром в четверг стоит примерно $39 640, его стоимость за неделю снизилась на 22%. В ходе торгов в среду и четверг биткоин опускался до $30 681, следует из данных Coinmarketcap. На пике в апреле стоимость биткоина превышала $65 000.
Обвал криптовалютного рынка начался после того, как гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что компания не будет принимать биткоины в качестве средства платежа, как собиралась, написал накануне Bloomberg. Он добавил, что на рынок могло повлиять заявление народного банка Китая, что цифровые валюты не должны использоваться как средство платежа.
Ринат Таиров