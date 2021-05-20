17:16 (мск), источник: РБК
На ПМЭФ приедут главы Total, Siemens и Wintershall
В форуме, который пройдет
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В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие председатель французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне и президент, главный исполнительный директор немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, следует из расширенной программы форума, которую представил выступающий оргкомитетом форума фонд «Росконгресс». Сообщение фонда поступило в РБК.
На ПМЭФ также приедут главный исполнительный директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен и президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.
В числе других иностранных участников — президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и генсек Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.
ПМЭФ-2021 пройдет с 2 по 5 июня. По словам
Главная тема ПМЭФ в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В основной деловой программе форума более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, а также социальной и технологической повестке. Как сообщили в «Росконгрессе», страной — гостем форума стал Катар, на него приедут представители 50 катарских структур.
В 2020 году
В марте «Росконгресс» заявил, что решение о проведении форума в это году принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».
Наталия Анисимова