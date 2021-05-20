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17:16 (мск), источник: РБК

На ПМЭФ приедут главы Total, Siemens и Wintershall

В форуме, который пройдет 2—5 июня, примут участие главы глобальных компаний, в том числе Siemens, Wintershall и Huawei. Владимир Путин поучаствует в ПМЭФ очно, а канцлер Австрии и эмир Катара — в режиме видеоконференции.

Источник: Росконгресс

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие председатель французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне и президент, главный исполнительный директор немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, следует из расширенной программы форума, которую представил выступающий оргкомитетом форума фонд «Росконгресс». Сообщение фонда поступило в РБК.

На ПМЭФ также приедут главный исполнительный директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен и президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.

В числе других иностранных участников — президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и генсек Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

ПМЭФ-2021 пройдет с 2 по 5 июня. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании форума очно. На форум также пригласили канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщил Песков журналистам, они будут участвовать в режиме видео-конференц-связи.

Главная тема ПМЭФ в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В основной деловой программе форума более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, а также социальной и технологической повестке. Как сообщили в «Росконгрессе», страной — гостем форума стал Катар, на него приедут представители 50 катарских структур.

В 2020 году из-за пандемии ПМЭФ был отменен. Такое решение первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснил заботой о защите здоровья российских граждан, гостей и участников форума.

В марте «Росконгресс» заявил, что решение о проведении форума в это году принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».

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Наталия Анисимова

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