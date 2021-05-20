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20:13 (мск), источник: Смотрим

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Премьер Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, сообщает пресс-служба кабмина. Возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок. Но вернуть можно не более 20.000 рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350.000 семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм.

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Выступая на заседании правительства, Мишустин поручил учесть все замечания президента, в том числе о кешбэке на уже приобретённые путевки для детей. По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства, и, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования.

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