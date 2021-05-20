20:13 (мск), источник: Смотрим
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
Программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Премьер Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, сообщает
Выступая на заседании правительства, Мишустин поручил учесть все замечания президента, в том числе о кешбэке на уже приобретённые путевки для детей. По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства, и, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования.