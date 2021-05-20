22:31 (мск), источник: Lenta.Ru
«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше
Коммерческие переговоры с Польшей продолжаются, несмотря на массу споров и заявления политиков и компаний. Об этом в ходе
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Варшава утверждает, что не намерена продлевать истекающий в 2022 году контракт на закупку российского газа. В своем ответе Бурмистрова дала понять, что «Газпром» не оставил надежду продолжить прямую продажу газа своему давнему партнеру.
По ее словам, Польша остается «надежным контрагентом» и является «великой страной», с которой Россия давно и много сотрудничает. Зампред «Газпрома» призвала не обращать внимания на громкие слова и исторические реалии, потому что обе страны, несмотря ни на что, живут в «экономическом поле».
Также в ходе
Контракт на поставку Польше российского газа был заключен в 1996-м. Варшава в последние годы неоднократно указывала, что считает соглашение несправедливым и убыточным, и даже доказала свою позицию в Стокгольмском арбитраже.
Республика планирует заместить выпадающие объемы сжиженным природным газом (СПГ), в том числе из Катара и США, а также собственной добычей на норвежских месторождениях.