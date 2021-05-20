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23:28 (мск), источник: РБК

Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте

Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму €1,5 млрд, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его комментарий распространила пресс-служба банка. Россия доразместила еврооблигации со сроком погашения в 2027 году и выпустила новые 15-летние евробонды. Около 70% спроса в выпуске Россия-2036 пришлось на иностранных инвесторов, сообщили в Газпромбанке.

Источник: AP 2021

«Доразмещение обращающихся еврооблигаций Россия-2027 и выпуск новых еврооблигаций Россия-2036 позволили министерству продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом €5,25 млрд со сроками до погашения от четырех до 15 лет», — сообщил Шулаков.

По его словам, по довыпуску Россия-2027 доходность составила 1,368%, по выпуску до 2036 года — 2,65%. При этом новый выпуск еврооблигаций стал рекордным по сроку до погашения «не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований».

Около 70% спроса в выпуске Россия-2036 пришлось на иностранных инвесторов, отметил Шулаков. Более 5% от общего объема заявок пришлось на зарубежные суверенные фонды, добавил он.

С августа 2019 года из-за санкций США против России американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных евробондов. На деле эти ограничения лишили российский Минфин возможности размещать новые еврооблигации в долларах, поэтому в прошлом году Россия занимала за границей только в евро.

В ноябре 2020 года Минфин разместил два транша евробондов на €750 млн и €1,25 млрд со сроками погашения в 2027 и 2032 году соответственно. Их доходность составит 1,125 и 1,85% годовых. Организаторами нового размещения Минфин назначил Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

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