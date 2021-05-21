Выручка медицинских лабораторий в 2020 году удвоилась

По итогам I квартала 2021-го рост продолжился и составил 40%, а среди лидеров по росту оборота медицинских лабораторий стали Уральский Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
Данные ВТБ в целом подтвердили в ИТ-компании «Эвотор». По ее информации, средняя выручка медицинских лабораторий в I квартале выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на исследования увеличился на 28%.
При этом в Москве показатели подскочили сильнее: оборот медлабораторий столицы стал больше на 42%, а востребованность услуг ― на 70%, подсчитали в «Эвоторе».
На фоне пандемии изменился спрос на лабораторную диагностику, пояснили «Известиям» в Гемотесте. На первое место вышли такие направления, как исследования гемостаза, биохимические анализы крови, витамины и минеральный обмен.
Изменения в структуре продаж связаны влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19 на систему свертывания крови, состояние сердца, сосудов, внутренних органов, заявили там.