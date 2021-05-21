Путин назвал причину подорожания продуктов

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере», — сказал он.
По словам Путина, Евразийская комиссия недавно приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Этот товар в России подорожал в декабре 2020 г. более чем на 70% в годовом выражении, в связи с чем правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. Глава государства подчеркнул, что меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно.
Целевым значением по инфляции в России, установленным Центробанком, является 4%. Однако в конце 2020 г. показатель составил 4,9%, а к марту достиг пятилетнего максимума в 5,8%. Так, именно на продукты цены выросли на 7,6% в годовом выражении.
В апреле инфляция в стране чуть замедлилась — до 5,53%, отчитался Росстат. 13 мая вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются, их рост в апреле составил 6,6%.
В правительстве отметили, что особого внимания требует стоимость таких товаров, как яйца, сахар, гречка, пшеничный хлеб и подсолнечное масло. Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках, чтобы оценивать возможное влияние этой динамики на стоимость продукции в России и своевременно принимать меры.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. Не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми, объяснил он. Путин в декабре прошлого года связывал рост цен на продукты с изменением цен на мировых рынках. Во время большой пресс-конференции он называл рост цен «объективным», писал РБК.