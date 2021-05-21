После начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров

Список возглавил гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, его состояние альянс оценил в $4,3 млрд. На втором месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). Также в перечень новых миллиардеров вошли:
По оценкам альянса, их совокупное состояние составляет $19,3 млрд. Активисты отмечают, что этой суммы хватило бы для того, чтобы вакцинировать около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, передает CNN. Однако, сообщает People's Vaccine Alliance, эти страны получили только 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов и ресурсов.
Отчет People's Vaccine Alliance был опубликован за день до Глобального саммита здравоохранения, прошедшего 21 мая в Италии. На нем мировые лидеры обсудили в том числе вопрос отказа от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID.
Идею временного снятия патентной защиты с вакцин в начале мая поддержала администрация президента США Джо Байдена. Противники инициативы, в том числе, Германия и Великобритания, считают, что отмена патентов не приведет к значительному увеличению предложения препарата из-за ограниченных производственных мощностей и недостаточного количества компонентов. Против выступают и фармкомпании, в частности, Pfizer.