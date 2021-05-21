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21 мая, источник: РБК

После начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтичеких компаний, производящих вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Oxfam со ссылкой на данные альянса People's Vaccine Alliance (в него входят международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, и организации, занятые в сфере здравоохранения).

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Источник: Reuters

Список возглавил гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, его состояние альянс оценил в $4,3 млрд. На втором месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). Также в перечень новых миллиардеров вошли:

  • иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 млрд.);
  • председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян ($1,9 млрд.);
  • председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд.);
  • ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 млрд);
  • соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 млрд.);
  • соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 млрд.);
  • соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 млрд).

По оценкам альянса, их совокупное состояние составляет $19,3 млрд. Активисты отмечают, что этой суммы хватило бы для того, чтобы вакцинировать около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, передает CNN. Однако, сообщает People's Vaccine Alliance, эти страны получили только 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов и ресурсов.

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Отчет People's Vaccine Alliance был опубликован за день до Глобального саммита здравоохранения, прошедшего 21 мая в Италии. На нем мировые лидеры обсудили в том числе вопрос отказа от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID.

Идею временного снятия патентной защиты с вакцин в начале мая поддержала администрация президента США Джо Байдена. Противники инициативы, в том числе, Германия и Великобритания, считают, что отмена патентов не приведет к значительному увеличению предложения препарата из-за ограниченных производственных мощностей и недостаточного количества компонентов. Против выступают и фармкомпании, в частности, Pfizer.

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