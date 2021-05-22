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01:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго: Россия удовлетворит рост спроса на бензин в период отпусков

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличиться летом в период отпусков, сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в мае и начале июня. О возможности возникновения дефицита бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков ранее предупредил Российский топливный союз (РТС).

Источник: Reuters

«В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос», — говорится в комментарии господина Сорокина на сайте Минэнерго.

При этом, по данным министерства, сезонный рост спроса на биржевых торгах перед началом летних отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензин АИ-92 и в особенности АИ-95.

«Минэнерго России уже дало соответствующие рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензинов в течение мая—начала июня этого года», — отметил Павел Сорокин.

По его словам, введение временного моратория на экспорт топлива рассматривается только как крайняя мера реагирования и влияния на рыночную ситуацию.

Минэнерго сообщило, что стабилизация оптовых цен на бирже ожидается после завершения периода ажиотажного спроса и благодаря выплатам переработчикам по скорректированному демпферному механизму.

По данным ведомства, за счет демпфера волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции.

Ранее РТС направил письмо вице-премьеру Александру Новаку. В документе говорилось, что период отпусков приведет к еще большему росту спроса на бензин, он может вырасти еще на 10−20%. «Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов», — сказано в письме (цитата по «РИА Новости»). РТС призвал принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, также речь шла о запрете экспорта бензина до 1 октября.

С начала мая Аи-95 и Аи-92 подорожали на 4% и 2%, до 57,4 тыс. руб. и 53,2 тыс. руб. за тонну соответственно, при этом с 1 мая вступил в силу скорректированный демпфер, который призван сдерживать цены на топливо. Глава РТС Евгений Аркуша связал подорожание топлива с резким ростом потребления в начале отпускного сезона, так как из-за закрытия границ россияне стали больше путешествовать на автомобилях по стране, в том числе на дальние расстояния.

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