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19:28 (мск), источник: ТАСС

Орешкин заявил, что Россия продолжит стимулировать спрос через процентные ставки

В конце апреля Банк России уже второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия продолжит регулировать совокупный спрос через процентные ставки. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание».

«Сейчас в России стандартная модель для тех же США 20−30-летней давности — регулирование совокупного спроса через процентные ставки, она будет сохраняться», — отметил Орешкин.

В конце апреля Банк России уже второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку, теперь сразу на 50 базисных пунктов — до 5% годовых.

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