Орешкин назвал срок восстановления рынка труда в России

Орешкин напомнил, что в январе Владимир Путин поручил правительству и другим органам власти восстановить рынок труда до показателей 2019 года к концу текущего года.
«Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», — сообщил помощник главы государства.
Орешкин отметил, что резкий рост безработицы стал главной проблемой коронакризиса.
«Безработица выросла во всех странах мира, выросла она и в России. Пик ее был весной прошлого года — 6,4%, многолетний максимум», — добавил он.
В начале года Путин назвал восстановление рынка труда важнейшей задачей кабмина в 2021 году. Позже президент заявил, что с учетом последних тенденций в экономике страны эта цель выглядит вполне реалистичной.
В феврале Минтруд назвал ключевые факторы, влияющие на снижение уровня безработицы. К ним отнесли снятие коронавирусных ограничений, восстановление спроса на работников и субсидирование занятости и обучение безработных, предусмотренные в рамках национального проекта «Демография».
В апреле Минтруд уже заявлял, что выполнит поручение президента и восстановит ситуацию на рынке труда до показателей 2019 года. В министерстве отметили, что в настоящее время во всех субъектах проводятся мероприятия региональных программ, которые направлены на восстановление численности занятого населения. В Калужской области, к примеру, безработицу уже удалось вернуть к докризисному уровню.
Однако некоторые опасения у федеральных властей вызывают субъекты, где количество доступных вакансий меньше, чем число безработных.