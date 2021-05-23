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06:05 (мск), источник: Газета.Ру

В Германии оценили ущерб, нанесенный коронавирусом, в €300 млрд

Ученые в Институте немецкой экономики в Кельне (IW) подсчитали размер ущерба, нанесенного экономике Германии в ходе пандемии коронавируса, сообщает Die Welt.

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Источник: AFP 2021

По данным исследователей, немецкая экономика потеряла €300 млрд из-за пандемии.

«Пройдут годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы», — заявил глава института Михаэль Хютер.

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В ходе изучения потерь, понесенных экономикой, исследователи сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Это позволило спрогнозировать состояние экономики Германии без влияния пандемии коронавируса.

Исследователи указывают, что только за время с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года Германия потеряла €140 млрд. Почти треть этой суммы — это потери из-за возобновлением изоляции в результате второй волны COVID-19 в стране. Исследователи из IW указывают на положительную динамику заболеваемости вследствие проводимой вакцинации населения.

«Уровень вакцинации, наконец, растет, это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать», — считает Хютер.

Он также призвал внимательно относится к последствиями «кризиса коронавируса».

Ранее в США инфляция достигла максимума за 13 лет из-за растущего спроса по мере ослабления распространения коронавируса.

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