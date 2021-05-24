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00:59 (мск), источник: Известия

Полумеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

К концу мая ведомства предложат варианты регулирования стоимости сырья для нее, чтобы не допустить подорожания продуктов.

Источник: РИА "Новости"

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания (есть у «Известий»).

Изготовители мяса, молока, хлеба, напитков, масла столкнулись с резким увеличением стоимости тары с начала 2021 года — в некоторых случаях речь идет о подорожании в 70−80%. Вскоре это может сказаться на себестоимости продуктов питания, обеспокоены изготовители.

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Дорогая упаковка

Ведомства ищут способ снизить стоимость упаковки для производителей продуктов питания, следует из протокола Минпромторга от 18 мая по итогам совещания с крупнейшими изготовителями мяса, молока, хлеба, напитков, масла. «Известия» ознакомились с документом. На собрании также присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза и производители упаковки.

В протоколе сказано, что Министерству энергетики рекомендовали к 25 мая выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры — это сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку, например полиэтиленовые пакеты и пленки, контейнеры для транспортировки продуктов и готовой еды, вакуумные пакеты, ПЭТ-бутылки и другое. Меры разработают совместно с Минсельхозом и Минпромторгом, сказано в документе.

В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. Стоимость упаковки росла ежемесячно, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года ее рост составил 70−80%.

С этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе — апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.

У компаний возникли риски: через 1,5−2 месяца им придется повысить стоимость продукции, сказал «Известиям» президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

Изготовители также обращались в Минэкономразвития с просьбой решить эту проблему с помощью мер тарифного регулирования. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» от 30 апреля (есть у «Известий»). Организация указала: на протяжении последних четырех-пяти месяцев на рынке полимерных материалов наблюдается непрерывный и высокий рост цен.

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В качестве основной причины подорожания производители упаковки и поставщики сырья для нее назвали остановку работы ряда европейских производств в период пандемии. Во время ограничений переработчики сократили закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают изготовить необходимый для рынка объем. В итоге себестоимость всей упаковки из полимеров растет.

Доля упаковки в себестоимости некоторых товаров может достигать 30%, сказано в письме «Русбренда».

Поэтому производители обеспокоены сложившейся ситуацией и перспективами ее развития. Ведь дальнейшее увеличение стоимости тары «повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров», сказано в письме.

Выбрать меру

В пресс-службе Минэнерго «Известиям» сказали, что ведомство создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию, исполняя поручение правительства. Более того, сейчас министерство проводит факторный анализ цен на первичные полимеры, а также изучает их влияние на стоимость упаковки из этого материала для пищевых продуктов.

По данным Минэнерго, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет до 40%. Таким образом, их цена составляет меньшую часть в итоговой себестоимости готовой упаковки, при этом на внутреннем рынке нет их дефицита.

Ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет порядка 5%, отметили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может существенно сказаться на ценах на продукты питания.

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Для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия важно обеспечить баланс спроса и предложения в сфере упаковочных материалов, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Более того, надо не допустить подорожания тары для АПК, в том числе для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Минэкономразвития уточнили «Известиям», что получили письмо «Русбренда». В ведомстве уверены, что предложение по мерам тарифного и экспортно-импортного контроля требует дополнительной детальной проработки.

Гендиректор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко сказал «Известиям», что производители упаковки обосновывают ее подорожание беспрецедентным повышением стоимости сырья и материалов для ее изготовления.

В Союзе переработчиков пластмасс «Известиям» сказали, что уже предложили Минпромторгу создать механизм обязательной продажи части объемов пластмасс на товарно-сырьевой бирже. Это позволит изменить олигопольное положение нефтехимических компаний, а также создать бездефицитный рынок, который не позволит ценам на базовые полимеры скакать вдогонку за мировой конъюнктурой.

В случае регулирования цен речь может идти лишь об одном механизме — о фиксировании стоимости, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В социалистической конструкции это был комфортный выбор, но в современных реалиях его можно использовать максимум на протяжении шести месяцев, после чего он уже не будет эффективным, отметил он.

Эксперт уверен, что меры тарифного регулирования либо экспортно-импортного контроля также могут оказать позитивное влияние на рынок упаковки, снизив ее цену.

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