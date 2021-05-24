00:59 (мск), источник: Известия
Полумеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку
К концу мая ведомства предложат варианты регулирования стоимости сырья для нее, чтобы не допустить подорожания продуктов.
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Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания (есть у «Известий»).
Изготовители мяса, молока, хлеба, напитков, масла столкнулись с резким увеличением стоимости тары с начала 2021 года — в некоторых случаях речь идет о подорожании в 70−80%. Вскоре это может сказаться на себестоимости продуктов питания, обеспокоены изготовители.
Ведомства ищут способ снизить стоимость упаковки для производителей продуктов питания, следует из протокола Минпромторга от 18 мая по итогам совещания с крупнейшими изготовителями мяса, молока, хлеба, напитков, масла. «Известия» ознакомились с документом. На собрании также присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза и производители упаковки.
В протоколе сказано, что Министерству энергетики рекомендовали к 25 мая выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры — это сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку, например полиэтиленовые пакеты и пленки, контейнеры для транспортировки продуктов и готовой еды, вакуумные пакеты,
В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. Стоимость упаковки росла ежемесячно, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года ее рост составил 70−80%.
С этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе — апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.
Изготовители также обращались в Минэкономразвития с просьбой решить эту проблему с помощью мер тарифного регулирования. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» от 30 апреля (есть у «Известий»). Организация указала: на протяжении последних
В качестве основной причины подорожания производители упаковки и поставщики сырья для нее назвали остановку работы ряда европейских производств в период пандемии. Во время ограничений переработчики сократили закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают изготовить необходимый для рынка объем. В итоге себестоимость всей упаковки из полимеров растет.
Доля упаковки в себестоимости некоторых товаров может достигать 30%, сказано в письме «Русбренда».
Поэтому производители обеспокоены сложившейся ситуацией и перспективами ее развития. Ведь дальнейшее увеличение стоимости тары «повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров», сказано в письме.
В
По данным Минэнерго, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет до 40%. Таким образом, их цена составляет меньшую часть в итоговой себестоимости готовой упаковки, при этом на внутреннем рынке нет их дефицита.
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В Минэкономразвития уточнили «Известиям», что получили письмо «Русбренда». В ведомстве уверены, что предложение по мерам тарифного и
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