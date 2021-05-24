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05:22 (мск), источник: ТАСС

В аппарате Титова предложили снять с самозанятых ограничения по видам деятельности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан в России должны быть сняты, также им необходимо разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Им нельзя заниматься медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа легковым такси (прямого запрета нет, однако по действующим нормативам соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели).

«Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы “обеления” рынка труда в России», — отмечается в материалах к докладу, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Как отметила общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян, которая занималась подготовкой материалов, самозанятые «заметно ущемлены в социальном плане, в частности у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования». Таким образом, по ее словам, они оказываются незащищенными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим.

Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

В конце марта Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. Ежедневно такой статус получают более 5 тыс. человек.

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