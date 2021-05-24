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04:21 (мск), источник: Forbes

Заявление криптобиржи Huobi стало новым толчком к падению криптовалют

Биткоин упал на 15%, эфир — на 17%, остальные криптовалюты снижались на 20−30%. Толчком к распродажам стало заявление крупнейшего поставщика услуг криптоинвесторам Китая, криптобиржи Huobi. Она заявила о сворачивании и приостановке части своих услуг и продуктов, в том числе хостинга и поставок оборудования для майнинга.

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Источник: Reuters

В воскресенье на криптобиржах продолжилась распродажа всех основных цифровых валют, упавших в цене за последние 24 часа на 20−30%, курс биткоина опустился на 15%, а эфира — на 17%. Биткоин и эфир потеряли 50% от своей стоимости в апреле, по данным CoinDesk.

Толчком к падению, по мнению экспертов, стало заявление криптобиржи Huobi, крупнейшего поставщика услуг инвесторам в Китае, о приостановке и сворачивании ряда направлений своей деятельности.

Власти Китая на минувшей неделе объявили о новых ограничениях операций с криптовалютой.

На последних торгах цена биткоина была на уровне $32 297, снизившись на 14,95%. Ранее во второй половине дня биткоин достиг минимума в $31 179,69 (-16%). Эфир после падения до $1733,58 (-17,8%) торговался на уровне $1868,79. Позже курс биткоина восстановился до $33 533,62. Биткоин потерял $4899,54 с предыдущего закрытия, эфир — $391,31 по сравнению с предыдущим закрытием. В пятницу днем, 21 мая биткоин торговался на уровне $35 891,20.

На минувшей неделе, в среду биткоин потерял более 30% своей стоимости, опустившись почти до $30 000, минимального курса с конца января. В середине апреля криптовалюта достигла пиковой стоимости около $65 000.

Биткоин от TradingView

«Класс активов по-прежнему остается крайне волатильным, с потенциалом значительных ценовых движений в результате одного твита или публичного комментария», — заявила аналитик CIBC Стефани Прайс в записке для инвесторов в четверг, передает CNBC.

Отчет JPMorgan показал, что крупные институциональные инвесторы сбрасывают биткоин в пользу золота. «Даже с учетом распродажи на этой неделе криптовалюты имели невероятный рост за последний год», — сказала Прайс.

По данным Coinbase, биткоин вырос на 268% в прошлом году, эфир, вторая по величине криптовалюта, выросла более чем на 840%.

Криптовалютная биржа Huobi в воскресенье заявила, что она сократила или приостановила некоторые свои услуги и продукты в некоторых странах и отказалась от хостинга майнеров в материковом Китае в ответ на недавние меры властей страны в отношении криптовалюты. Криптоаналитик Ник Манчини назвал заявление криптобиржи причиной последнего падения биткоина.

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«Сразу после того, как появились новости, краткосрочные показатели настроений в отношении биткоина резко упали до уровней, невиданных с 19 мая, за чем последовало падение цен», — цитирует CoinDesk записку Манчини CoinDesk, которая распространила в воскресенье заявление Huobi.

Заявление криптобиржи стало специфическим катализатором падения, ранее на рынок оказали давление опасения по поводу подавления криптографии в Китае, грядущего регулирования криптовалютных операций в США и того, что Tesla Илона Маска откажется от биткоина. По словам генерального директора BitBull Capital Джо Де Паскуале, новых инвесторов в криптовалюту, привлеченных массовым ростом рынка в начале года, теперь нервирует ценовой график, который не движется постоянно вверх и вправо. Поисковый запрос «Должен ли я продать свой биткоин?» взлетел на Google за последнюю неделю, согласно CryptoSlate.

Huobi объявила о приостановке некоторых своих услуг по торговле фьючерсными контрактами, инвестиционных продуктов с кредитным плечом, биржевых продуктов (ETP). «Huobi всегда стремится соблюдать меняющуюся политику и правила каждой юрисдикции, чтобы избежать риска и сохранить благополучие наших пользователей и их активов», — говорится в заявлении криптобиржи.

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Она намерена приостановить продажу криптомайнинговых машин и услуг хостинга майнинга в материковом Китае.

Биржа заявила, что в ближайшее время предоставит своим клиентам более подробную информацию о том, что делать с их оборудованием для майнинга криптовалют.

Она остановила не работу своих собственных майнинг-центров, а отказалась от услуг хостинга, которые биржа предоставляет всем, кто хочет инвестировать в майнинг. Хостинговые сайты эксплуатируют оборудование своих клиентов с сервисным обслуживанием, но сами не владеют им.

Huobi является крупным поставщиком криптоторговых услуг для китайских криптоинвесторов и владеет восьмым по величине майнинг-пулом в мире с 4% хешрейтом (показатель производительности при майнинге) всей сети биткоинов, согласно данным BTC.com.

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