11:04 (мск), источник: РБК
Бизнес предложил выплаты на продукты нуждающимся вместо регулирования цен
По мнению экспертов
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Эксперты
В частности, по мнению ТПП, речь может идти о целевых выплатах для покупки продуктов питания из утвержденной на федеральном уровне потребительской корзины в розничных сетях.
Другой мерой, которую предлагают эксперты ТПП, могла бы стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на
Административное регулирование цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов», полагают в ТПП. Там уверены, что «временные результаты от установления предельных цен “сверху”, нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения». Со ссылкой на исторический и международный опыт эксперты ТПП отмечают, что подобная практика «в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров».
Резолюция ТПП направлена на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, добавляет ТАСС.
Полагаться только «на точечные, по сути, директивные меры» нельзя, так как это приводит «к пустым полкам», как в Советском Союзе, отметил тогда президент. «Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать. Только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает», — сказал президент.
Мария Бондаренко, Екатерина Костина.