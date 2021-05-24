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18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае начался хаос на рынке криптовалюты из-за действий властей

Майнеры криптовалют полностью или частично прекратили свою работу в Китае, пишет Reuters. На рынке криптовалюты начался хаос из-за действий властей, которые хотят ужесточить правила добычи и торговли биткоинами.

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Источник: Reuters

В стране больше не работают компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживания клиентов из материкового Китая. «Майнинг потребляет много энергии, что противоречит поставленным Китаем целям углеродной нейтральности», — отметил директор по инвестициям Novem Arcae Technologies Чен Цзяхэ.

Биткоин от TradingView
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Он также добавил, что власти Китая хотят пресечь спекулятивную торговлю криптовалютами. Годовое потребление энергии китайскими майнерами, как ожидается, достигнет пика в 2024 году и составит около 297 тераватт-часов, что превышает все энергопотребление Италии в 2016 году.

Информационное агентство КНР «Синьхуа» выпустило материал под заголовком «Срочно остановить ажиотаж и хаос вокруг виртуальной валюты» с критикой биткоина. Инвесторам и финансовым учреждениям рекомендовали не участвовать в торговле активом.

Пекин в мае объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства. На Китай приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него.

Цена биткоина обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом. 23 мая он потерял 13 процентов, 24 мая биткоин смог немного отыграть падение и сейчас стоит 38,6 тысячи долларов за монету.

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