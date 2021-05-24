Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до $80 за баррель

Goldman Sach спрогнозировал рост цен на нефть до $80 за баррель в четвертом квартале текущего года, передает Reuters. По мнению аналитиков, рынок недооценивает восстановление спроса даже при возможном возобновлении иранских поставок.
Даже с учетом «агрессивного прогноза», предусматривающего возобновление поставок иранской нефти в июле этого года, цена Brent достигнет $80 за баррель в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении Goldman Sachs. Способствовать этому, по мнению экспертов банка, будет восстановление мировых экономик на фоне растущей доступности вакцин от коронавируса.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США близки к тому, чтобы снять санкции с иранского нефтяного сектора, с Центробанка страны и других структур. Как ранее писал Bloomberg, Иран уже начал готовиться увеличить экспорт нефти на случай, если переговоры об ослаблении ограничений увенчаются успехом.
В случае снятия американских ограничений Иран может вернуться к досанкционным уровням поставок всего за несколько месяцев, заявили аналитики.
Управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери в разговоре с Bloomberg отметил, что республика может увеличить добычу нефти до 4 млн баррелей в день за 3−6 месяцев.
На фоне сообщения Goldman Sachs цены на нефть в понедельник выросли в среднем на 2%. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 2,12% и на максимуме торговались по $67,85 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI на максимуме за день стоили $64,91, прибавляя 2,09% к цене прошлого закрытия.