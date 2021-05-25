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22:52 (мск), источник: Ведомости

Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России

Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России из-за продовольственной составляющей, на которую в значительной степени влияет высокая база прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые). Об этом сообщил Банк России. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле продолжили набирать обороты. Причины — в продолжающемся расширении спроса на фоне роста издержек производителей, пояснил регулятор.

Источник: Ведомости

По данным Росстата, инфляция в апреле замедлилась до 0,58% с 0,66% в марте, в годовом выражении — с 5,7 до 5,5%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в регионах Северного Кавказа, где традиционно за счет более существенной доли продовольствия в потребительской корзине сильнее проявились общие для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров.

Меньше всего инфляция замедлилась в регионах Сибири, где влияние общестрановых факторов на динамику продовольственных цен было наименьшим и при этом произошло наиболее заметное ускорение непродовольственной инфляции (в основном из-за роста цен на моторное топливо и легковые автомобили).
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В сообщении ЦБ также указано, что значительный вклад в ускорение инфляции во многих регионах внесло удорожание железнодорожных билетов из-за эффекта низкой базы прошлого года.

Традиционно в середине года инфляция в России проседает из-за снижения цен на продукцию нового урожая, вызванного ростом предложения товаров из этой категории. Но в нынешних условиях стремительного роста цен на продовольствие есть риск, что сезонной дефляции не будет, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

Собеседница «Ведомостей» вспоминает, что влияние прошлогоднего скачка валютного курса на динамику цен было достаточно ограниченным из-за слабого состояния потребительского спроса, в результате чего уже в мае 2020 г. началась устойчивая дефляция.

В этом году ожидать подобной ситуации с валютой пока не приходится. Вдобавок можно ожидать сохранения тенденции на восстановление потребительского спроса в ближайшие месяцы, что будет препятствовать устойчивому снижению темпа роста потребительских цен.
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По данным «СберИндекса», потребительские расходы в номинальном выражении подскочили в апреле на 41,2% в годовом выражении, а расходы в сфере услуг выросли более чем в 2 раза. Хотя такой значительный рост показателя тоже в первую очередь обусловлен низкой базой прошлого года.

«И наконец, в прошлом году урожай зерна в России стал вторым по объему в истории страны, что также внесло свой вклад в снижение динамики продовольственной инфляции, — подчеркивает Сафина. — В текущем году из-за сложных осенне-зимних условий для урожая повторение рекорда не предвидится».

Ее тезис подтверждается ожиданиями Минсельхоза: по прогнозам ведомства, урожай зерна в России составит 127,4 млн т против 133,5 млн в прошлом году.
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Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что некоторое сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в России все же будет, но многое зависит не только от урожая (Минсельхоз ожидает его на уровне средних значений за последние несколько лет), но и от общемировых показателей, способных влиять на внутрироссийские цены. «С учетом высокой инфляционной динамики дефляции, скорее всего, не будет, но околодефляционные показатели по ИПЦ в августе — сентябре вполне могут быть», — полагает Широв.

Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов не считает, что показатели работы АПК сильно повлияют на итоговую инфляцию. По его мнению, если ожидания аналитиков относительно высокого урожая и снижения мировых цен на продовольствие не оправдаются, инфляция к концу года все равно вряд ли сильно ускорится, а скорее не произойдет ее ожидаемого замедления вследствие благоприятного эффекта базы, связанного с резким ускорением роста цен в конце прошлого года. «Основные инфляционные риски будут связаны с динамикой курса рубля», — считает он.

Но в любом случае продолжение роста цен станет дополнительной причиной для ЦБ повысить ключевую ставку, так как регулятор таргетирует инфляцию.
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Ранее Банк России опубликовал прогноз динамики ключевой ставки, которым дал понять, что ключевая ставка к концу года может вырасти до 6%. «Вместе с тем в случае шоков и резкого ускорения инфляции Банк России уже показывал, что может устанавливать любую ставку, требуемую для удержания роста цен в заданных параметрах», — напоминает Засов.

Засов тоже убежден, что в текущих условиях, когда восстановление экономики сдерживается нехваткой доходов, дальнейшее повышение ключевой ставки и, как результат, увеличение всех процентных ставок в экономике могут сыграть против экономического роста.

«И не только потому, что становятся дороже новые кредиты, но и из-за удорожания обслуживания ранее взятых. В частности, в настоящее время 37% всей задолженности бизнеса перед банками — это кредиты с плавающей ставкой», — подчеркивает эксперт.

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