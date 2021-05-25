22:52 (мск), источник: Ведомости
Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России
Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России
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По данным Росстата, инфляция в апреле замедлилась до 0,58% с 0,66% в марте, в годовом выражении — с 5,7 до 5,5%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в регионах Северного Кавказа, где традиционно за счет более существенной доли продовольствия в потребительской корзине сильнее проявились общие для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров.
В сообщении ЦБ также указано, что значительный вклад в ускорение инфляции во многих регионах внесло удорожание железнодорожных билетов
Традиционно в середине года инфляция в России проседает
Собеседница «Ведомостей» вспоминает, что влияние прошлогоднего скачка валютного курса на динамику цен было достаточно ограниченным
По данным «СберИндекса», потребительские расходы в номинальном выражении подскочили в апреле на 41,2% в годовом выражении, а расходы в сфере услуг выросли более чем в 2 раза. Хотя такой значительный рост показателя тоже в первую очередь обусловлен низкой базой прошлого года.
«И наконец, в прошлом году урожай зерна в России стал вторым по объему в истории страны, что также внесло свой вклад в снижение динамики продовольственной инфляции, — подчеркивает Сафина. — В текущем году
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что некоторое сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в России все же будет, но многое зависит не только от урожая (Минсельхоз ожидает его на уровне средних значений за последние несколько лет), но и от общемировых показателей, способных влиять на внутрироссийские цены. «С учетом высокой инфляционной динамики дефляции, скорее всего, не будет, но околодефляционные показатели по ИПЦ в августе — сентябре вполне могут быть», — полагает Широв.
Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов не считает, что показатели работы АПК сильно повлияют на итоговую инфляцию. По его мнению, если ожидания аналитиков относительно высокого урожая и снижения мировых цен на продовольствие не оправдаются, инфляция к концу года все равно вряд ли сильно ускорится, а скорее не произойдет ее ожидаемого замедления вследствие благоприятного эффекта базы, связанного с резким ускорением роста цен в конце прошлого года. «Основные инфляционные риски будут связаны с динамикой курса рубля», — считает он.
Ранее Банк России опубликовал прогноз динамики ключевой ставки, которым дал понять, что ключевая ставка к концу года может вырасти до 6%. «Вместе с тем в случае шоков и резкого ускорения инфляции Банк России уже показывал, что может устанавливать любую ставку, требуемую для удержания роста цен в заданных параметрах», — напоминает Засов.
Засов тоже убежден, что в текущих условиях, когда восстановление экономики сдерживается нехваткой доходов, дальнейшее повышение ключевой ставки и, как результат, увеличение всех процентных ставок в экономике могут сыграть против экономического роста.
«И не только потому, что становятся дороже новые кредиты, но и