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02:24 (мск), источник: Известия

Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей

Банки оптимизируют свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ, МКБ, Абсолют Банке, «Ак Барсе» и Росбанке. Например, в отличие от стандартных настроек система будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода, пояснили в МКБ. У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности.

Источник: Известия

«Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении “спецоперации” или задержании “преступников в банке”. Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий “безопасный счет”, на самом деле являющийся мошенническим», — сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В ВТБ добавили, что сейчас в разработке находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл для пенсионеров, в который включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний.

По данным подразделения ЦБ по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет — 27% среди всех жертв социальной инженерии. Еще 20% приходится на возраст от 50 до 59 лет, 19% — на 40−49 лет, 17% — на 30−39 лет, 13% — на 20−29 лет. Оставшиеся 4% пострадавших младше 20.

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