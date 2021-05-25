02:24 (мск), источник: Известия
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Банки оптимизируют свои
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«Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении “спецоперации” или задержании “преступников в банке”. Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий “безопасный счет”, на самом деле являющийся мошенническим», — сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
В ВТБ добавили, что сейчас в разработке находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл для пенсионеров, в который включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний.
По данным подразделения ЦБ по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет — 27% среди всех жертв социальной инженерии. Еще 20% приходится на возраст от 50 до 59 лет, 19% — на 40−49 лет, 17% — на 30−39 лет, 13% — на 20−29 лет. Оставшиеся 4% пострадавших младше 20.