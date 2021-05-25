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03:32 (мск), источник: Известия

«Сбер» оценил ущерб от телефонного мошенничества в 3,5−5 млрд рублей в месяц

Ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5−5 млрд рублей, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника.

Источник: Известия

За 2020 год в «Сбер» поступило 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества, сказали в банке. По оценкам организации, в прошлом году злоумышленники позвонили гражданам более 15 млн раз. При этом ущерб телефонного мошенничества в прошлом году по сравнению с 2019-м вырос вдвое.

Согласно данным банка, на один call-центр приходится от 3 тыс. до 7 тыс. вызовов в сутки. Из них половина недозвонов, и менее 1% звонков срабатывает. Доход одного call-центра около $1 млн в месяц. Таких сall-центров может быть десятки, отметили в «Сбере».

По данным обзора ФинЦЕРТ (подразделения ЦБ по кибербезопасности), с которым ознакомились «Известия», объем мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц в 2020 году вырос по сравнению с 2019-м в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей. Больше половины краж (62%) приходится на мошенничества методами социальной инженерии.

Кредитные организации возместили клиентам только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей. Но банки не возвращают деньги в случаях, когда россияне сами называют злоумышленникам необходимые для проведения операции данные, например коды из SMS, пояснено в обзоре регулятора.

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