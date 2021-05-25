Дипломатический иммунитет: кто и в каком количестве покупает российскую вакцину

России оказалось проще продать свою вакцину от коронавируса зарубежным странам, чем убедить собственных граждан сделать прививку. Однако высокий спрос за рубежом, как и низкий дома, может превратиться для нее в проблему. Как следует из изученных Forbes данных российских посольств, а также российских и зарубежных СМИ, Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз «Спутника V», что достаточно, чтобы привить не менее 100 млн человек по всему миру (вакцина состоит из двух доз — первого и второго компонента, которые вводятся с лагом во времени).
Это в полтора раза больше, чем планируется привить в России. Фактически же на сегодняшний день Россия выполнила лишь около 8% своих обязательств, следует из собранных Forbes данных.
Как мы считали
Сведения о поставках Россией вакцины от коронавируса за рубеж открыто не публикуются: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не комментирует, сколько доз и в какие страны поставлено, судить об этом можно лишь по заявлениям посольств и официальных лиц в прессе.
Последняя публичная оценка сводится к 15 млн доз: ее приводило издание The Wall Street Journal 14 мая на основе данных аналитической компании Airfinity. Планы по импорту вакцины в страну озвучивают в СМИ официальные лица, когда достигают договоренностей с российской стороной. О доставке партий, как правило, сообщают российское посольство в этой стране и местные власти — также через СМИ.
Кто покупает российскую вакцину
Россия добилась одобрения «Спутника V» в 64 странах мира и во многие из них уже поставила хотя бы одну партию. Расчеты Forbes показали, что к 21 мая Россия направила за рубеж около 16,3 млн доз «Спутника V». Сколько из них являлись первым компонентом вакцины, а сколько — вторым, в большинстве случаев не уточняется, из опубликованных данных по нескольким странам следует, что первого компонента поставляется значительно больше, чем второго.
К 19 мая Forbes удалось найти сообщения о поставках «Спутника V» в 45 стран, масштабы поставок варьируются от нескольких сотен до нескольких миллионов доз. Вот крупнейшие заказчики российской вакцины.
- Турция, которая одобрила российский препарат совсем недавно: согласно контракту, она получит от России 50 млн доз «Спутника V» в течение полугода и первая партия будет поставлена уже в мае. Это поможет Турции решить проблему с краткосрочным падением поставок, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
На сегодняшний день в Турции хотя бы одну дозу вакцины получило почти 19% населения.
- Еще один крупный заказчик российских вакцин — Мексика. Она рассчитывает на 24 млн доз, этого ей хватит, чтобы привить 9% населения. Сейчас в стране почти 14% населения получило по крайней мере одну дозу вакцины.
- Аргентина совокупно рассчитывает приобрести у России 20 млн доз «Спутника V» для вакцинации 10 млн человек. Как и в Турции, в стране хотя бы одну дозу вакцины получило уже более 19% населения.
Лидеры по уже поставленным объемам вакцин:
- Аргентина, на которую, по расчетам Forbes, пришлось около 40% всех экспортированных вакцин: первая партия в 300 000 доз отправилась в южноамериканскую страну в конце декабря, за ней последовало еще 13 траншей, последний — 10 мая. В общей сложности Россия снабдила Аргентину более чем 6,5 млн доз «Спутника V», около миллиона из них, по данным The Wall Street Journal, — второй компонент вакцины. Поставленных препаратов достаточно, чтобы привить первым компонентом 12% населения Аргентины.
- Мексика получила 2,4 млн доз вакцины. Последняя партия (500 000 доз) была доставлена 17 мая.
- Венгрия стала первой страной, контракт с которой полностью завершен: страна с населением 10 млн человек заказала 2 млн доз «Спутника V» для вакцинации миллиона своих граждан. Она уже привила почти 52% от населения и находится на восьмом месте в мире по доле вакцинированных.
Большинство государств, с которыми достигнуты договоренности, пока получили лишь мизерную долю запланированных объемов. Например, Венесуэла еще в декабре 2020 года подписала с Россией контракт на поставку «Спутника V» для вакцинации 10 млн человек, что соответствует 20 млн дозам препарата. Президент страны Николас Мадуро в Twitter благодарил Владимира Путина за это соглашение.
Власти Венесуэлы рассчитывали получить всю партию до конца первого квартала 2021 года, однако пока поставлено лишь 430 000 доз.
В Венесуэле привито менее процента населения. Гондурас получил лишь 40 000 доз «Спутника V» из запланированных 4,2 млн, Шри-Ланка — 15 000 из 13 млн, Узбекистан — 100 000 из миллиона.
Зарубежные поставки вакцины страна вынуждена откладывать из-за недостаточных темпов производства, писало агентство Reuters на прошлой неделе: по его расчетам на 12 мая, Россия произвела 33 млн доз «Спутника V», а экспортировала менее 15 млн. Производители конкурирующих препаратов Pfizer и AstraZeneca выпускают сотни миллионов доз ежемесячно и значительно опережают Россию по объемам, указывало агентство. О проблемах с поставками пишет и WSJ: по данным издания, Россия экспортировала 15 млн доз, произведя в совокупности 35 млн доз.
Представитель Российского фонда прямых инвестиций, отвечая на запрос Forbes, не уточнил, по какому принципу Россия выбирает партнеров для приоритетных поставок.
Россия, как и Китай, при поставке вакцин преследует прежде всего геополитические цели, пишут аналитики Economist Intelligence Unit в отчете «Что будет дальше с вакцинной дипломатией?» (есть у Forbes).
Западные страны замкнули на себя более половины мировых поставок вакцин в 2021 году, чтобы привить собственных граждан, и это позволяет России и Китаю предстать «спасителями» развивающихся стран, считают они.
В частности, Россия, с точки зрения авторов отчета, использует «Спутник V», чтобы конкурировать с ЕС в его непосредственном окружении: в странах, где медленный запуск вакцинации вызвал разочарование (например, в восточных странах союза), или там, где вакцинация еще не стартовала (как в некоторых государствах на Западных Балканах).
Медленная Россия
Вакцинация в России продвигается медленно. Последние официальные данные по числу привитых приводила вице-премьер Татьяна Голикова 12 мая: хотя бы одним компонентом вакцины на тот момент, по ее оценке, было привито более 14 млн россиян. За несколько часов до нее премьер Михаил Мишустин сообщил о вдвое большем количестве вакцинированных — 24 млн. Forbes направил запрос представителю правительства с просьбой прояснить этот момент, однако из слов Голиковой следует, что 24 млн — это количество визитов, а не привитых человек. «У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом [вакцины] и, по-моему, 10 [млн] почти — двумя компонентами», — поясняла она. За два дня до заявлений Мишустина и Голиковой президент России Владимир Путин сообщал о 21,5 млн привитых россиян, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заверял представителей СМИ, что в этом нет никаких противоречий.
По данным проекта Gogov.ru, ежедневно публикующего открытые данные оперштабов и заявления региональных властей о количестве вакцинированных, на 12 мая в России было 13,58 млн привитых, что близко к цифрам Голиковой.
По данным на 23 мая 2021 года, хотя бы одним компонентом любой российской вакцины привились только 15,3 млн граждан, или 10,5% населения.
Три государства в мире — Мальта, Израиль и Бутан — привили более 60% своих граждан, развитые страны — производители вакцин приближаются к этому показателю: Великобритания вакцинировала 55% жителей (7-е место), США — 49% (14-е место), Германия — 40% (19-е место).
Абсолютный лидер среди российских регионов по доле вакцинированных — Чукотка — привила лишь 24% жителей при населении всего 50 000. Вторая по доле вакцинированных — Белгородская область — следует за Чукоткой с большим отрывом: там вакцину получили 18% граждан.
В Москве прививку хотя бы одним компонентом вакцины сделали 1 400 000 человек, то есть 11% жителей столицы. В Московской области привито 900 000 человек, в Санкт-Петербурге — 649 986: в обоих субъектах хотя бы один компонент вакцины получили 12% жителей. Темпы вакцинации по-прежнему более чем скромные, и за последний месяц они только снизились, говорит независимый аналитик открытых данных Александр Драган: если в середине апреля Россия прививала по 200 000 человек в сутки, то к середине мая — лишь по 130 000−140 000.
Нет желания или нет возможности
Россияне прививаются медленно, поскольку не проводится адекватной коммуникационной кампании, уверена директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
Если будет нормальная коммуникационная кампания, если все-таки найдутся те правильные слова, которые произнесет правильный человек, которому население будет доверять, и если мы перестанем успокаивать население, что у нас все замечательно, «в Багдаде все спокойно», а все-таки будем рассказывать более объективную информацию и о ситуации с зараженностью, и о действиях вакцин (чего действительно не хватает), тогда может резко возрасти активность населения.
Лариса Поповичдиректор Института здравоохранения Высшей школы экономики
Желающих прививаться нет из-за низкого уровня доверия к вакцине и власти, из-за отсутствия мотивации прививаться, из-за антипропаганды государственных СМИ, нацеленной на подсвечивание проблем западных вакцин, из-за плохого просвещения, низкой образованности и тотально проваленной коммуникации, перечисляет Драган.
Тем не менее, как следует из изученных Forbes данных оперштабов и заявлений региональных администраций, поступившие вакцины в подавляющем большинстве регионов использованы на 70−90%. Например, в Московскую область, по последним данным, за все время поступило 1,1 млн доз (в России поставленная доза «Спутника V», как правило, включает оба компонента, первый и второй. — Forbes) — то есть 82% поставленных туда вакцин уже используется (хотя бы один компонент). В Санкт-Петербурге доля задействованных запасов составляет 78%. В целом по состоянию на 18 мая удалось обнаружить актуальные данные по 64 регионам из 85. В 33 субъектах процент использования вакцин превышал 80%, в 61 регионах — 70%.
Forbes также направил запросы в 25 регионов, которые, по данным на 12 мая, были в числе отстающих по доле привитого населения. Ответили лишь пять из них. Во Владимирской области на 13 мая было использовано 80% поступивших вакцин, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Вакцина «Спутник V» в связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства поступает в регион партиями, после чего незамедлительно распределяется между медицинскими организациями, сообщили в департаменте: «Темпы вакцинации определяются вводом в гражданский оборот необходимых объемов вакцины».
Башкортостан в начале года испытывал проблемы с поставкой вакцин: они прибывали партиями по 1000—2000 доз, у жителей возникало много вопросов, вспоминает представитель минздрава республики. Однако теперь, по ее словам, вакцин поставляется достаточно для того, чтобы прививать всех желающих, в среднем по 50 000 в неделю. В основном это «Спутник V», в последнее время — «ЭпиВакКорона», говорит она.
В пресс-службе главы Адыгеи невысокий темп вакцинации объяснили настороженностью населения из-за «массовой антирекламы вакцинации в социальных сетях». Республика использовала 71% поставленных вакцин.
Выше процент использования оказался в Удмуртии — 91%, по данным на 11 мая, следует из предоставленных пресс-службой регионального Минздрава данных. Вакцинация в Томской области производится по мере поступления вакцины в регион, сообщили в региональном депздраве: к 12 мая, исходя из его данных, было использовано 75% поступивших препаратов.
Экспорт мешает России
«До сих пор остаются регионы, где в листах ожиданиях тысячи людей. Так, на Сахалине, одном из лидеров по доле привитого населения, в очереди 41 000 человек. Есть сообщения о нехватке вакцины из отдельных городов, например из Ульяновска или Великих Лук», — говорит Драган. Но сейчас, по его словам, такие примеры единичны, и в этом кардинальное отличие сегодняшней ситуации от марта, когда с дефицитом вакцины столкнулись десятки регионов. Аналитики Economist Intelligence Unit пишут, что из-за большого объема зарубежных заказов Россия столкнется с трудностями массовой вакцинации собственного населения и завершит ее лишь в первой половине 2022 года.
В большинстве регионов вакцины хватает, и остаток в 20−30% свободных доз более чем достаточный. В этом смысле экспорт не тормозит вакцинацию — она тормозится естественным путем: насыщением спроса и отсутствием желающих.
Александр Драганнезависимый аналитик открытых данных
Экспорт «Спутника V» за рубеж осуществляется не в ущерб поставкам на внутренний рынок и преимущественно обеспечивается и будет обеспечиваться зарубежными производственными площадками, заверил журналиста Forbes представитель РФПИ: по его словам, в этом году за рубежом будет произведено более 800 млн доз, в том числе рядом индийских и китайских компаний, а также в Турции, Египте, Аргентине и других странах. Однако, если на внутреннем рынке возникнут излишки вакцины, они могут быть направлены на экспорт, добавил он.
Вакцинация граждан России является максимальным приоритетом. Благодаря наращиванию производства имеющиеся в России производственные мощности сейчас полностью обеспечивают спрос на препарат внутри страны.
По словам представителя РФПИ, «Спутник V» сегодня доступен во всех регионах страны, а основной сдерживающий массовую вакцинацию фактор — не объемы производства, а логистика, то есть своевременная доставка и распределение вакцины в регионах, а также ее оперативное использование на местах и выдача в пункты вакцинации.
Голикова заявляла, что к августу 2021 года планируется вакцинировать 60% взрослого населения, или около 69 млн человек. Однако сделать это за ближайшие месяцы — утопия, уверен Драган: при сохранении текущих темпов это произойдет только к июлю 2022 года, при возвращении к апрельским — займет девять месяцев: «Так, в осень мы вновь войдем незащищенными, и следующий подъем эпидемии встретим неподготовленными». Чтобы успеть к осени, России необходимо вакцинировать по полмиллиона человек в день, начиная с сегодняшнего дня, оценивает аналитик. При нынешних объемах производства и при всех экспортных обязательствах ресурсов, чтобы вакцинировать по 500 000 человек в сутки, у России нет, констатирует он.
Представители Голиковой и Минздрава не ответили на запросы Forbes.
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