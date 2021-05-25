Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 маяСуд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
12:12 (мск), источник: Forbes

«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина

«Почта России» будет заниматься доставкой российского вина, купленного онлайн. Информацию об этом подтвердили в Минфине. Эксперимент по онлайн-продаже вина через инфраструктуры оператора может начаться в июне в Подмосковье и Мордовии.

Источник: РИА "Новости"

«Почта России» будет осуществлять доставку российских вин, купленных онлайн, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Он рассказал, что вопрос будет обсуждаться в рамках рабочей группы. И подчеркнул: «Действительно, “Почта России” в отношении российского вина будет осуществлять его доставку» (цитата по ТАСС).

Сазонов отметил, что говорить о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.

Ранее РБК со ссылкой на корпоративную презентацию, подготовленную «Почтой России», сообщил, что почтовый оператор начал разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. Из нее следует, что провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России», поручил в начале апреля президент России Владимир Путин.

Новость
Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными

Замглавы «Почты России» Алексей Скатин подтвердил изданию, что оператор входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.

Источник РБК в «Почте России» отметил, что почтовый оператор уже имеет готовую возможность идентификации клиента. «У авторизованных клиентов почты есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента», — заявил он.

Из презентации, с которой ознакомилось издание, следует, что эксперимент по онлайн-продаже российского вина через инфраструктуры «Почты России» может пройти с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии. В случае успеха пилотного проекта и его одобрения, через четыре года платформа, созданная «Почтой России», сможет обрабатывать 140 000 заказов в день, количество проданных бутылок достигнет 200 млн, а выручка составит 100 млрд рублей. Экономическая модель продаж предусматривает, что производитель будет оставлять себе 70% стоимости заказа, «Почта России» получит 25%, платформа — 5%.

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, предусматривающий ее легализацию. Но в сентябре 2020-го замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство не будет в ближайшее время вносить законопроект в Госдуму, так как он не актуален.

Андрей Злобин

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем миллиардеру Алексею Мордашову убыточные супермаркеты Billa
Как работает проект Alchemix по выдаче самогасящихся займов
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
В статуе динозавра в Испании нашли тело пропавшего человека
Россияне рассказали, сколько планируют потратить на летний отдых
Менее 8 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки выявили в России
СМИ: сотрудники МВД пытались отравить иностранный дипкорпус
Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Новости партнеров
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Третьяк: я в большом хоккее больше полувека, но такого не видел
Вот почему сборная России проиграла Словакии: раскрыта причина
Горячие темы на Авто
Скажем так --Назад в будущее-- 255
Возможно ли как-то справиться с боязнью гаишников? 210
Доразвивались-- 126
Сегодня вновь залез повыше --так лучше видно -- 91
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Скромница-внучка из 90-х. Только глянь на ее
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
5 актрис, которым не удалось покорить Голливуд
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Искренняя радость собаки от встречи с вернувшимся из армии хозяином
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь