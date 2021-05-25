12:12 (мск), источник: Forbes
«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина
«Почта России» будет заниматься доставкой российского вина, купленного онлайн. Информацию об этом подтвердили в Минфине. Эксперимент по
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«Почта России» будет осуществлять доставку российских вин, купленных онлайн, сообщил
Ранее РБК со ссылкой на корпоративную презентацию, подготовленную «Почтой России», сообщил, что почтовый оператор начал разработку проекта по
Замглавы «Почты России» Алексей Скатин подтвердил изданию, что оператор входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.
Источник РБК в «Почте России» отметил, что почтовый оператор уже имеет готовую возможность идентификации клиента. «У авторизованных клиентов почты есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента», — заявил он.
Из презентации, с которой ознакомилось издание, следует, что эксперимент по
В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, предусматривающий ее легализацию. Но в сентябре 2020-го замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство не будет в ближайшее время вносить законопроект в Госдуму, так как он не актуален.
Андрей Злобин