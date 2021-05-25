Минфин: экономика восстанавливается по «радужной траектории»

«В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сказал замминистра. Это видно и по «ненефтегазовым доходам», которые растут быстрее, чем в доковидном 2019 году, и по растущим сырьевым доходам — «это отдельная история — просто цены и курс», — пояснил Колычев.
Потребительский спрос растет быстрее — это одна из причин роста цен. Растут доходы бизнеса и производства, поэтому растут и поступления налогов в казну, увеличиваются доходы федерального бюджета. В реальном выражении сейчас поступления основных налогов растут на 5−10% в сравнении с 2019 годом. «Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги — НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль», — перечислил замминистра.
«Это такой серьезный темп в принципе говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — отметил Колычев.
Поэтому сократится дефицит федерального бюджета по итогам 2021 года — «просто из-за того, что цены на нефть другие». Федеральный бюджет 2021 года рассчитан с дефицитом в 2,4% ВВП по цене российского сорта нефти марки Urals в размере 45,3 доллара за баррель. А по последним данным Минфина, средняя цена российской нефти в январе-апреле составила 60,47 доллара за баррель и бюджет увеличил профицит — доходы превышают расходы на 205 миллиардов рублей. Федеральный бюджет в 2020 году был исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, а за 2019 год был профицит в 1,8% ВВП.