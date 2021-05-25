16:30 (мск), источник: Коммерсантъ
РАН: треть россиян заявила о снижении доходов в пандемию
Российская академия наук (РАН) провела опрос и выяснила, что на снижение доходов
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Результаты опроса представил директор Федерального
По его словам, каждый пятый (20%) респондент пожаловался, что за последний год ему пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений.
28% участников опроса заявили, что не сумели получить медицинскую помощь по проблемам, не связанным с COVID-19 (в прошлом году на это жаловались 23%). 27% россиян
У 17% респондентов выросли рабочие нагрузки (в 2020 году об этом говорили 13%). «Обращает на себя внимание наряду с этим тот факт, что свыше 10% не столкнулись почти ни с какими последствиями пандемии», — рассказал Горшков на заседании президиума РАН.
Опрос РАН проводился в марте 2021 года. В нем приняли участие 2 тыс. человек.
Согласно майскому опросу SuperJob, пятая часть россиян готова сделать прививку от коронавируса, если без этого станет невозможно выехать за границу. При этом 18% собираются привиться в любом случае, а 42% не хотят вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.