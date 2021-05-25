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16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

РАН: треть россиян заявила о снижении доходов в пандемию

Российская академия наук (РАН) провела опрос и выяснила, что на снижение доходов из-за пандемии коронавируса в 2021 году пожаловался 31% россиян. В прошлом году эта доля составляла 35%. При этом в 1,5 раза (с 38% до 55%) выросло количество респондентов, у которых повысились расходы на продукты питания и лекарства.

Источник: РИА "Новости"

Результаты опроса представил директор Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН Михаил Горшков.

По его словам, каждый пятый (20%) респондент пожаловался, что за последний год ему пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений.

28% участников опроса заявили, что не сумели получить медицинскую помощь по проблемам, не связанным с COVID-19 (в прошлом году на это жаловались 23%). 27% россиян из-за пандемии отказались от отпуска (в 2020 году — 29%), 26% отказались от «привычного досуга» (годом ранее — 27%).

У 17% респондентов выросли рабочие нагрузки (в 2020 году об этом говорили 13%). «Обращает на себя внимание наряду с этим тот факт, что свыше 10% не столкнулись почти ни с какими последствиями пандемии», — рассказал Горшков на заседании президиума РАН.

Во время загрузки произошла ошибка.

Опрос РАН проводился в марте 2021 года. В нем приняли участие 2 тыс. человек.

Согласно майскому опросу SuperJob, пятая часть россиян готова сделать прививку от коронавируса, если без этого станет невозможно выехать за границу. При этом 18% собираются привиться в любом случае, а 42% не хотят вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

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